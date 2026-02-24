Доставките на "Газпром" не намаляват: Ръстът на резервите отново надхвърли производството https://crimes.bg/vodeshha-tema/dostavkite-na-gazprom-ne-namalyavat-rastat-na-rezervite-otnovo-nadhvarli-proizvodstvoto/185805 Crimes.bg

"Газпром" осигурява попълване на газовите резерви над обема на производството за 21-ва поредна година

За двадесет и първа поредна година "Газпром" открива нови запаси и по този начин възстановява производството на газ. "За двадесет и първа поредна година "Газпром" гарантира, че попълването на газовите резерви надвишава обема на производството си", съобщават пресслужбата на холдинга в своя Telegram канал.

През 2025 г. компанията е завършила всички планирани геоложко-проучвателни работи, включително сеизмично проучване, сондиране и тестване на проучвателни и оценъчни кладенци, отбелязва тя.

"В резултат на това бяха открити нови находища на въглеводороди в ключови центрове за добив на газ като полуостров Ямал, Якутия и района Надим-Пур-Таз", докладват от "Газпром".

Суровинната база на "Газпром" на арктическия шелф също беше увеличена.

"Значително увеличение на резервите беше постигнато в находищата Ледовое и Ленинградское. Освен това, при трудните природни и климатични условия на Карско море, беше завършено изграждането на още един проучвателен сондаж в находището "В. А. Динков". Това е част от текущите усилия на компанията за подготовка за разработване на обещаващи офшорни находища", добавиха от холдинга.

"Интерфакс" съобщи, позовавайки се на "Роснедра", че общото увеличение на газовите запаси на Русия в резултат на геоложки проучвания през първата половина на 2025 г. е възлизало на 183 милиарда кубически метра, докато запасите на страната в края на 2024 г. са били 63,5 трилиона кубически метра.

Автор: Петя Кузева

trud.bg