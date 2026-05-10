Скандалният д-р Хасърджиев няма 60 000 евро, за да си плати гаранцията Гей изнасилвачът все още е в ареста, всичките му сметки са запорирани

Скандалният бивш шеф на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев остава в ареста, тъй като не разполага с 60 000 евро за определената му парична гаранция. Всички сметки на медика са запорирани, а имотите му са под възбрана заради неизплатени ипотеки. Хасърджиев е обвинен в организиране на сексуални извращения, като една от жертвите му претендира за обезщетение от 100 000 евро заради умишлено заразяване със СПИН.

Заедно с доктора, съдът определи гаранция и за гръцкия модел Анастасиос Михайлидис, докато съучастниците им Росен Белов и Симеон Дряновски са под домашен арест. Срещу четиримата са повдигнати общо 17 тежки обвинения, включително за разпространение на детска порнография и незаконно притежание на боеприпаси. Разследването разкрива смразяващи подробности за гей оргии с употреба на наркотици, провеждани в мезонета на Хасърджиев в квартал „Дианабад“.

До разплитането на случая се стигна след сигнал на 20-годишния Георги, който успял да избяга от плен, скачайки през терасите на петия етаж. Младежът твърди, че е бил вързан и дрогиран, за да участва в групов секс със Станимир Хасърджиев и актьора Росен Белов. Въпреки събраните 16 тома доказателства и свидетелства от деца от школата на Белов, обвиняемите отричат вина, а делото остава засекретено за медиите.

Източник: Уикенд