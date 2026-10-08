СКАНДАЛ! Ивайло Мирчев да каже убитият Мартин Нотариуса ли му уреди палата в кв. “Лозенец”? Откъде са ТОРБИТЕ С КЕШ? Милиони се изливат в тролските ферми, създадени с благословията на pdf-ила Калушев https://crimes.bg/vodeshha-tema/skandal-ivaylo-mirchev-da-kazhe-ubitiyat-martin-notariusa-li-mu-uredi-palata-v-kv-lozenec-otkade-sa-torbite-s-kesh-3/203015 Crimes.bg

Ивайло Мирчев дължи отговор на въпроса вярно ли е, че показно разстреляният през 2024 г. съдебен лобист Мартин Нотариуса му е уредил баровския етаж от къща в един от най-скъпите столични квартали “Лозенец” на скандално ниска цена? Това и още множество разкрития бяха оповестени в сайта Bnews и до днешна дата полупредседателят на ДБ не само, че не ги е опровергал, но и дори отказва да ги коментира.

Отговорите са повече от наложителни, т.к. в няколко поредни парламента Иво Оземпика е повече от активен именно по темата “Нотариуса” и изтърка със задните си части столовете в партийния дом, където заседаваше едноименната комисия за разкриване на факти и обстоятелства около убийството.

Ако поне малка част от разкритията на медията се окажат верни, връзката на Мирчев ще се окаже повече от дебела. Защото според журналистите именно Мартин “убедил” предишният собственик да продаде имота си на предварително подбран и посочен купувач – Мирчев.

Как е възможно за 1-2 години селското момче от Крушари край Генерал Тошево да вдигне подобен палат и да заживее в него. Говори се, че само обзавеждането вътре е специално поръчано и докарано от Италия и повишава с още толкова стойността на имота – вече близо милион, но в евро. Имотът е на супер баровската улица Бигла, която стига и до Американското посолство, и е купен по документи през 2022 година на половината от реалната му цена. Понастоящем имотът струва около 1 М в евро, продължава с разкритията си сайтът.

И тук изниква въпросът КОЙ НОСИ ТОРБИТЕ С КЕШ на Иво от Крушари, при положение, че преди да стане депутат той е търгувал с китайски рутери, поне ако вярваме на Кристиян Шкварек.

Мирчев е известен с това, че е слуга на прочутата фамилия П., пише Bnews, най-вероятно визирайки домочадието на олигарха Иво Прокопиев, която държи кръга с медиите и зелените бизнеси около Капитал. “Мирчев всеки ден е на слушалката и получава заповеди какво да прави и какво да говори пред медиите. Всяка телевизия е отвориха широко врати за него и той обикаля като нощна кръчмарска цветарка из студията и нюзкурниците. Мирчев е навигаторът на политическата кариера на Гюров и Кандев. Партийният гаулайтер на ДБ няма успешен бизнес в миналото, а в настоящия момент се занимава с развъждане на тролове във фейсбук ферма около силиконовия трол Пуйло Капутин. Неговите силиконови орки тероризират с хули, с обиди и гаври с мемета неудобните за Мирчев и неговите опоненти в социалния балон. Това не е особено доходен бизнес, а по-скоро разчита на дотации от щедрите спонсори на ДБ. От задкулисните олигарси ли са парите на третия Лама в петроханската секта ДБ за скъпите луксозни имотни придобивки?”, не пестят епитети журналистите.

Те призовават новосъставената Комисията за противодействие на корупцията да провери имотна сделка на депутата Ивайло Мирчев. Как Ламата на жълтопаветните петроханци придобива луксозен апартамент в столичния квартал „Лозенец“ на цена, която е значително под пазарната, питат колегите.

Апартамент в „Лозенец“ на по-ниска цена? Само за богоизбрани.

Това е един от най-най-скъпите квартали на столицата, ако не и най-скъпият, в който цените на имотите са космически и на непоносими за обикновения българин цени. Именно в този район и на тази улични Ивайло Мирчев буйстваше и наби човек от народа – разносвач на храни от Glovo – за … неправилно паркиране, докато човечецът доставял пица на друг гладник от маята на Мирчев.

Според публикацията в сайта Народ жилището е купено за колосалните 262 500 евро. Но това въобще не е всичко в цялата воняща схема.

Медията твърди, че реалната му пазарна стойност е около 405 000 евро. 4 години по-късно вече е по две нагоре. Според експерти – само дограмата с марка Шоко струва 100 хиляди евро. Това е немска марка и мерцедесът на дограмите.

Разликата, според авторите, е близо 142 500 евро.

Именно заради това се поставя въпросът дали декларираната цена отговаря на реалната стойност на сделката.

Искане за проверка от КПК – задължителен ход. Защо НАП още не е сезирана от Сметната палата или от будни граждани?

В публикацията се посочва, че при подобни сделки понякога се вписва по-ниска цена от реално платената.

Според авторите това може да доведе до спестяване на местни данъци и нотариални такси.

Затова те призовават КПК да извърши проверка.

Според тях институцията трябва да установи дали има нарушение или сделката е напълно законосъобразна.

Засега няма официална проверка и никой в държавата не се е разбързал да проверява Мирчев откъде е извадил половин милион евро за този цял етаж от къща – истинско бижу. Вместо той да бъде проверен и разследван, Мирчев вилнее като разбеснял се хипопотам из студията и раздава присъди и лепи етикети на останалите.

Към момента няма публична информация КПК да е започнала производство по случая.

Няма данни и срещу Ивайло Мирчев да са повдигнати обвинения.

Не е известно да е образувано досъдебно производство, свързано с описаната сделка.

Дали има нарушение може да бъде установено единствено след проверка от компетентните институции.

Един бегъл поглед на фасадата суперлуксозния имот набива на очи, че само този етаж е с остъклена тераса. Има ли разрешително за този строеж Мирчев? Има ли връзка тази архитектурна и иновация с кмета на Лозенец Константин Павлов – Комитата, който е пръв приятел и съпартиец на Трол Ламата на жълтопаветните петроханци Ивайло Мирчев?

Терасата е остъклена и присъединена към хола без необходимите проекти и строителни книжа. Само да вметнем, че целият този смрадлив на корупция лукс се намира в район, управляван тогава от Константин Павлов – учредител на „Да, България“. Удобно съвпадение или партиен чадър? Трол Ламата Мирчев е трета Лама в историята на ДБ, но е лично благословен от първите две лами – Лама Ивайло Калушев и Лама Христо Иванов. Лично Ламата от Петрохан е избрал и посочил за годен за депутата Мирчев при основаването на ДБ.

Ивайло Мирчев иска прозрачност? Иска да бори корупцията? Чудесно. Нека започне от себе си – да покаже нотариалния акт, платежните документи, фактурите за ремонта и разрешението за терасата. Да каже откъде извади 1 милион евро за апартамент и обзавеждане, настояват от Bnews.

Редакцията ни добавя още една бележка към разследването, части от което току що публикувахме. Ивайло Мирчев дължи ясен отговор на твърдението, че именно доказаният самоубил се п€дофил Ивайло Калушев е дал благословия адашът му Мирчев да влезе в ръководството на ДБ, а най-вероятно и в последствие да го оглави след оттеглянето на Христо Иванов. Нищо чудно същият демоничен “лама” да му е врачувал за създаването на гнусните трол ферми, които ежедневно се захранват с нерегламентиран кеш. Нека Мирчев да не се скатава “из обори е зайчарници”, както твърдят от Bnews, а да излезе и да отговори на всички тези въпроси.

Източник: crimesbg.com, bnews.bg