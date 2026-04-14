Шофьор на камион умишлено блокира АМ "Хемус" към София, образува се огромна опашка (снимки) Водачът е бил задържан, а движението - възстановено

Шофьор на камион умишлено спря в тръбата за София на тунел "Витиня" на АМ "Хемус" днес преди обед и затрудни движението в последния почивен ден за Великден, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Водачът на превозното средство е спрял в тунела и при пристигането на екипите на пътноподдържащото дружество е отказвал съдействие да бъде изтеглен от тунела.

По данни на МВР-София водачът на ТИР-а е отказал на органите на МВР да измести или да осигури достъп до пътното средство, добавят от АПИ.

Това е довело до намесата на полицейските служители, за да се възстанови трафикът по АМ "Хемус" и да не се възпрепятства пътуването на всички останали шофьори.

Шофьорът е задържан от МВР, а ИА "Автомобилна администрация" започва проверка на дейността на транспортното дружество, посочват още от Пътната агенция.

Държавата ще отговаря с цялата си сила на всяка провокация и няма да позволи българите да стават заложници, добавят от АПИ.

Малко по-рано беше съобщено, че движението в тунела се осъществява в изпреварващата лента заради аварирал камион.

От МВР обясниха, че заради аварирането на камиона и невъзможността за обходен маршрут в района се е образувало километрично задръстване, предаде БТА. Малко по-късно движението беше възстановено.

Преди почивните дни от Пътната агенция посочиха, че се очаква над 190 000 автомобила да излязат от София преди Великден.

Във връзка с очаквания интензивен трафик за почивните дни временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 т по най-натоварените пътни направления - по магистрала "Тракия", по магистрала "Хемус" - в участъка от изхода на София (при км 0) до пътната връзка при кръгово кръстовище с път I-4 (87 км), по магистрала "Струма" и по път I-1 в отсечката от п.в. "Симитли" (376 км) до п.в. "Кресна" на АМ "Струма" (402 км).

Снимки: БТА

