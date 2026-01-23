Renault започва масово производство на военни дронове

Renault прави очакван от мнозина специалисти завой , пренастройвайки мощности от заводите си в Льо Ман и Клеон за производство на военни дронове. Френският автомобилен гигант обединява сили с аерокосмическия експерт Turgis Gaillard, за да вдъхне живот на проекта „Chorus“ – фамилия от безпилотни апарати с голям обсег, които трябва да се превърнат в европейския отговор на иранските Shahed. Мащабът е внушителен: говори се за 10-годишен договор с френското министерство на отбраната на стойност около 1 милиард евро.

Защо точно Renault? Отговорът се крие в „автомобилното ДНК“. Военните имат нужда от масовост и ниска цена – територия, в която Renault е господар. Вместо скъпи самолетни компоненти, инженерите използват автомобилни материали и технологии, като например самопробивни нитове и оптимизирани двигатели с вътрешно горене от завода в Клеон. Целта е стряскаща за конкуренцията в сектора – до 600 дрона на месец, което би превърнало Франция в истинска фабрика за „дистанционно управляеми боеприпаси“.

Проектът вече има реални очертания. През септември 2025 година своя първи полет направи прототипът AAROK MALE – внушителна машина с размах на крилете от 8 метра и дължина близо 10 метра. Макар при първите тестове в кабината да имаше пилот (за по-голяма безопасност при събирането на данни), серийната версия ще бъде напълно автономна. Със скорост от 400 км/ч и възможност да оперира на 5000 метра височина, Chorus няма да бъде просто „камикадзе“, а многофункционална платформа за разузнаване и нанасяне на прецизни удари.

Опитът от конфликтите в Украйна ясно показа, че бъдещето на войната принадлежи на евтините и масови дронове, които могат да поразяват цели на стотици километри, без да струват колкото една крилата ракета. Renault влиза в тази ниша със самочувствието на производител, който знае как да оптимизира всеки болт. Това е исторически момент – за първи път от десетилетия голям европейски автомобилен концерн се ангажира толкова директно с масово производство на оръжейни системи.

fakti.bg