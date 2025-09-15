Прекратиха дело за побой и изнудване срещу милиардера Велико Желев

Софийската градска прокуратура е прекратила наказателното производство срещу пътростроителния бос Велико Желев, който беше обвиняем по дело за побой и изнудване. Представителите на държавното обвинение са се отказали окончателно от тезата си, че през пролетта на 2023 г. собственикът на пътностроителния мастодонт „ВДХ“ АД е направил опит да принуди чрез сила директора в една от своите фирми Благой Андонов да му разпише запис на заповед, че му дължи 68 000 лева.

Преди повече от 2 години – на 6 март 2023 г. пътностроителният бос №1 в България Велико Желев беше зрелищно арестуван в бляскавия си офис на жълтите павета в София. Тогава отряд полицаи и антимафиоти унизително измъкнаха с белезници на ръцете собственика на „Хидрострой“ и цяло съзвездие от строителни фирми заради „кокошкарско“ престъпление – побой и рекет над негов бивш служител уличен, че краде от фирмената каса.

Благой Андонов, който работил като директор в отдел „Строителство“ в дружеството на Велико Желев твърди, че на 24 февруари около 11 часа сутринта бил повикан в офиса на доскорошния си работодател, помещаващ се в бившата централа на ДЗИ на бул. „Цар Освободител“. Разкошната сграда беше купена от Желев през 2021 г. срещу 11 милиона евро, платени на вдовицата на банкера Емил Кюлев – Весела.

В кабинета на Вичо Желев доскорошният му служител Благой Андонов бил принуден с побой и заплахи да направи писмени самопризнания, че е крал от фирмата и да подпише запис на заповед, че дължи 68 000 лева на „Водстрой“. На 27 февруари Велико Желев пуска жалба до прокуратурата срещу Благой Андонов. Преди това обаче пострадалият бивш служител си вади медицинско свидетелство за нанесена лека телесна повреда и пръв подава жалба в полицията и в Районната софийска прокуратура. Заради това съществува хипотеза, при която Велико Желев може да е научил за жалбата на Благой Андонов и на свой ред да е пуснал сигнал до прокуратурата срещу него.

Делото за побой и изнудване е образувано в деня на инцидента – 24 февруари 2023г., в „условията на неотложност“. Това е единствената хипотеза, по която МВР може да започне разследване без разрешение на прокурор

Неотложността в оправдана с „първо действие по разследването“ – разпит на пострадалия. На следващия ден – 25 февруари, е представена медицинска документация. От нея става ясно, че нараняванията са леки.. Прокурор дава указания да се изземат записи от камери, ако има такива, както и документи. Дни по-късно прокурорите решават, че делото трябва да е за изнудване, и по този начин материалите са пратени в Градската прокуратура,

Така на 6 март 2023 г., късно вечерта, Велико Желев беше зрелищно арестуван, а ченгета тарашиха часове наред офиса му и иззеха компютри, телефони и кашони с документи. Мащабната акция срещу Велико Желев засегна и морския му палат в курортния комплекс Св.св. Константин и Елена край Варна, който също беше тарашен.

Още тогава знаковият и зрелищен арест на Велико Желев породи лавина от спекулации, но най-наложилата се като меродавна версия беше, че могъщият бизнесмен е жертва на тогавашния главен прокурор Иван Гешев.

Упорит слух, разпространяван и до днес, гласи, че антимафиотите са тарашили офиса на Вичо Желев по нареждане на Гешев, който търсел компромати за политици във фирмената документация. Няколко месеца по-късно Иван Гешев беше свален от поста главен прокурор от Висшия съдебен съвет след поредица от зрелищни скандали, а постът му беше зает от неговия заместник Борислав Сарафов.

Други пък застъпват тезата, че чрез ареста на Велико Желев е изземването на документацията на фирмите му от офиса-майка от прокуратурата са саботирано в зародиш разследване, свързано със строителството на магистрали, пътища и поддръжката им. Само седмица преди задържането на Желев, тогавашният регионален министър Иван Шишков обяви, че Северната скоростна тангента на София е с 30% по-тънък слой асфалт от изискуемия.

Проектът беше изграден от фирма на Желев. Маститият пътищар е участвал като изпълнител или подизпълнител и в строежа на почти всички магистрали в България, негови фирми поддържат и зимното почистване на пътищата в половината страна. Велико Желев изгради и булевард „Васил Левски“ във Варна с прочутото „елипсовидно кръгово" за над 120 милиона лева. Булевардът се наводни при първия проливен дъжд само седмица, след като официално беше пуснат в експлоатация и предизвика справедливия гняв на варненци.

Прекратеното преди дни дело срещу Велико Желев, определяно от самия него като „бухалка“, идва от третия опит на прокуратурата да свали обвиненията срещу пътищаря милиардер. Още в края на 2023 г. от Софийска градска прокуратура поискаха от съда делото да бъде прекратено поради липса на доказателства, но тогава от съда възразиха, че „не са изчерпани възможностите за събиране на доказателства“ – не са разпитани свидетели, не са направени очни ставки и не е направен прецизен финансов анализ на документите. В началото на годината от съда за втори път указаха на прокуратурата какви разследващи действия да бъдат проведени.

Не е известно дали и кога всички указания са били спазени, но представители на съдебната система потвърдиха, че делото срещу Велико Желев за побой и изнудване вече е прекратено.

Източник: Уикенд