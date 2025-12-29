Бойко Борисов: Пребоядисани млади комунистчета, играете си с нещо, което не разбирате https://crimes.bg/vodeshha-tema/boyko-borisov-preboyadisani-mladi-komunistcheta-igraete-si-s-neshto-koeto-ne-razbirate/181317 Crimes.bg

"Искам да ви кажа - на тези пребоядисани млади комунистчета, чиито бащи и дядовци направиха Възродителния процес, играете си с нещо, което не разбирате, което е страшно опасно за държавата!" Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в ново видео, публикувано в социалните медии.

Той не уточнява кого точно визира в обръщението си, но то идва на фона на появата от последните дни на представители на ПП-ДБ пред Тюркян чешма, където отдадоха почит на жертвите на "Възродителния процес".

В неделя пък лидерите на ПП бяха в Кърджали, за да говорят за причините за бедността в региона.

В изказването си Борисов припомня, че той и други служители на МВР по онези времена са били изпратени да пазят реколтата заради страх от размирици.

Според него действията на въпросните "пребоядисани млади комунистчета" са опасни за държавата.

"Това е лошо за България", завъшрва Борисов с коментара си.