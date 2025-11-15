Пребитият с чук прокурор Иво Илиев подава оставка?

Прокурорът от Софийска градска прокуратура Иво Илиев, който на 20 октомври т.г. беше причакан пред гаража на дома си в столичния квартал „Студентски град“ и жестоко пребит с чук от маскиран нападател, обмисля да подаде оставка и да напусне държавното обвинение, разкриват колеги на пострадалия магистрат. Според думите им прокурор Илиев бил крайно разочарован от липсата на остра реакция и на съпричастност от страна на ръководството на държавното обвинение, както и от действията на разследващите от МВР, които все още не са заловили извършителя на бруталното престъпление.

Преди дни Иво Илиев е бил изписан от болница „Токуда“, където постъпи в реанимацията с опасност за живота преди близо месец с пукнат на две места череп и с мозъчно сътресение. Лечението на магистрата ще продължи в домашни условия, като той е в отпуск по болест до края на годината. Пред жилището на бившия заместник главен прокурор на София и настоящ редови обвинител денонощно дежури патрулен автомобил на МВР, за да бъде гарантирана сигурността му.

Същевременно обаче разследването за побоя над Иво Илиев е в задънена улица, въпреки заявката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, направена през съпругата на бития магистрат Аделина, че покушението няма да остане ненаказано. По случая е образувано досъдебно производство за опит за убийство, но до този момент няма арестувани, макар неофициално да се твърди, че в МВР има няколко заподозрени като евентуални поръчители на инквизицията над Илиев. Сред проверяваните са тартори на две кримибанди за източване на ДДС и имотни измами, които са били разследвани през последните месеци за икономически престъпления от Иво Илиев и негови колеги.

От лятото насам прокурор Иво Илиев е част от звено за разследване на икономически престъпления в Софийската градска прокуратура, но преди това няколко години отговаряше за тежки криминални престъпления – отвличания, палежи, трафик на наркотици и убийства. Заради това криминалистите допускат, че побоят с чук над Иво Илиев е свързан с водени от Софийската градска прокуратура под негов надзор разследвания за трафик на дрога и поръчкови убийства.

До този момент криминалистите все още не са привикали на разпит в СДВР сина на покойния бивш финансов министър Стоян Александров – Петър, който заедно с погребалния агент Александър Кинов е подсъдим за зверското убийство на бизнесмена Кирил Русев, извършено през януари 2024 г., а разследването беше водено от Иво Илиев. Съмненията, че Петър Александров е поръчител на побоя с чук над магистрата, се подхранват от сходен криминален случай – на 5 януари т.г. трима биячи с чукове пребиха пред дома му софийския адвокат Емил Милев, който беше настанен в критично състояние и с опасност за живота във ВМА. Важна подробност е, че съпругата на адвокат Милев е съдийка, имаща отношение по делото за убийство над Кирил Русев, извършено от Петър Александров и Александър Кинов. И двамата убийци са на свобода, а съдебният процес срещу тях все още не е стартирал по същество в Софийския градски съд.

Ангажирани в разследването на побоя над прокурор Иво Илиев пък разкриват, че магистратът не е бил особено словоохотлив и е дал оскъдни показания. Прокурорът твърдял, че няма конкретни подозрения за това кой може да е поръчал зверския побой над него, не могъл да даде описание и на нападателя. Биячът бил с маска на главата и с работнически гащеризон, не му казал нито дума, докато го налагал с чук в подземния гараж на жилищната кооперация.

До този момент за криминалистите остава загадка и първоначалната реакция на Иво Илиев след нанесения му побой. Магистратът сам отишъл до болница „Токуда“ с разцепена глава и силно кървящ, а когато колегите му научили за дръзкото посегателство и се свързали по телефона с него, той отрекъл да е бил нападнат. Впоследствие обяснил, че е бил в шок и с размътено съзнание вследствие на ударите по главата, нанесени му от маскирания с чук.

Само няколко месеца преди да бъде жестоко пребит, прокурор Иво Илиев е бил охраняван от МВР заради постъпили оперативни данни, че сигурността му е застрашена заради течащо разследване под негов надзор за убийство. Магистратът обаче сам поискал полицейската охрана да му бъде свалена и това се случило през лятото.

„В прокуратурата върви слух, че Иво Илиев е изявил желание да напусне работата си като държавен обвинител под давление на семейството си, но до този момент не е обявил намеренията си официално и не е депозирал нито оставка, нито молба за напускане. Той все още се възстановява от жестокия побой и е в отпуск по болест, очакваме го да се завърне на работа в средата на месец януари“, коментира представител на Софийската градска прокуратура.

