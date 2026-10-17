ПОЗОР! Защо NIZORAL избраха за рекламно лице д-р Радина Денкова - майката на развратния фен на бѐлото Калоян Денков? Некадърният пластичен хирург примамвал жени в кабинета си и ги насилвал, само русата Златка му пуснала доброволно за нови ц*ци https://crimes.bg/vodeshha-tema/pozor-zashto-nizoral-izbraha-za-reklamno-lice-d-r-radina-denkova-maykata-na-razvratniya-fen-na-bloto-kaloyan-denkov-3/203653 Crimes.bg

Световната марка NIZORAL рискува сериозно да се компрометира на българския пазар, избирайки за свое рекламно лице дерматоложката Радина Денкова, коментират нейни душмани в разкрасителната гилдия.

От известно време д-р Денкова се явява на малкия екран, разказвайки за ползите от шампоана против пърхут, очевидно стимулирана финансово от компанията-производител. В което по принцип няма нищо нередно, още повече, че тя е от най-старите и известни имена в този бранш.

Проблемът обаче е, че освен популярен лекар, тя е майка на пластичния хирург Калоян Денков, който за разлика от нея не се ползва с особено добро име сред пациенти и колеги. Освен че се прочу с няколко крайно неуспешни операции, които за малко да костват живота на негови пациентки, в морално отношение нафуканият медик бил пълен батал.

Както медията ни писа не отдавна, той бил маниакално заслепен от случайния с€кс и не рядко използвал професията си за да намаже нещо чуждо. Така например с редакцията ни се свързаха няколко жени, които се заклеха, че докато преглеждал гърдите им за да избере точния размер на силиконовите прелести, той си позволявал вулгарно да ги опипва, да стиска зърната им и да им пуска ръце под прикритието на лекарски преглед.

Други изплакаха, че директно си поискал орално обслужване в кабинета срещу обещание за отстъпка от цената на операцията.

Най-много обаче синът на д-р Денкова се прочу покрай аферата си с русата Златка. Както писахме тогава, застарялата парантия вече е толкова закъсала финансово, че била готова да си отвори всяка дупка само и само някой да я тунингова на аванта. Калоян Денков това и чакал - директно й се нахвърлил в кабинета. Естествено в отплата й монтирал нови силиконови топки в пазвата, с които тя и до днес пр0ституира, одумват я конкурентките й.

Целият този Содом и Гомор, в който живее Калоян Денков се разиграва докато той уж е щастливо женен за брокерката на недвижими имоти Дора Керемедчиева. Едрата и доста пълна за тези среди госпожа също не била цвете за мирисане. Освен, че влезе в къщата на фамилия Денкови като парясница с дъщеря от предишна връзка, за нея упорито се шушука, че покрай огледите на къщи и апартаменти, тя се пускала на заможните купувачи в очакване да завърти някой сериозен бизнесмен. Силите й обаче стигнали само за един от най-компрометираните пластични хирурзи, твърдят бившите й колежки.

Всичко това бледнее пред твърденията, че доктор Денков обичал да “пудри носа” с вещества, които редовно фигурират в полицейските сводки. Дали има нещо вярно в хорските приказки - той трябва да каже, но със сигурност биха се намерили свидетели и най-вече свидетелки на ексцентричното му хоби, които да потвърдят. Поне такива слухове се носят.

Фактът, че баща му и мъж на Радина Денкова - бившият полицай Симеон Денков преди години бе арестуван в Солун за притежание на 9 000 хапчета екстази, допълнително наливат масло в огъня на лошата семейна репутация. Той е бил хванат в солунския квартал “Каламария” и е имал гръцки съучастник, който успял да избяга. Задържането му става месец след показния разстрел на Косьо Самоковеца, а публикация в сайта на bTV твърди, че Денков-старши бил част от полицейска група, която използвала служебното си положение за трафик на наркотици.

Изобщо - фамилия, та дрънка. Което всъщност си е само техен проблем, както и на пациентите, решили доброволно да им се доверят. Обаче малките им тайни освен доста срамни, са и доволно публични, да не кажем, че са достояние на половин България. И в този контекст явно само от рекламния отдел на NIZORAL не са си направили труда да поразпитат преди да наемат лице, което да ги хвали от малкия екран.

Източник: crimesbg.com