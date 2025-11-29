Полицайката ятак на пътния убиец Георги Семерджиев загубила дете от него

Бившата полицайка от Първо РПУ в София Симона Радева, която преди дни беше осъдена на 5 г. затвор от Софийския районен съд заради укривателство на пътния джигит Георги Семерджиев, убил дрогиран и пиян с мощния си джип две млади момичета в брутална катастрофа на столичния бул. „Черни връх“, е била бременна от татуирания бивш футболист. Тя обаче е направила спонтанен аборт няколко седмици след жестоката трагедия през лятото на 2022 г., разкриват запознати с интимната връзка между Семерджиев и униформената му ятачка.

На приключилото на първа съдебна инстанция дело срещу Симона Радева бившата полицайка изненадващо беше осъдена на 5 г. лишаване от свобода от съдия Велизар Костадинов, който засекрети последното заседание, за да не бъдат разкрити данни и информация от личния й живот. След произнесената осъдителна присъда стана ясно, че от прокуратурата не искат Симона да лежи в затвора, а обвинителят от държавното обвинение Иво Боев смята, че ятачката на Семерджиев заслужава 2-годишна условна присъда с 4 г. изпитателен срок. Заради това изникнаха съмнения, че на втора съдебна инстанция магистратите могат да се съобразят с искането на прокуратурата и да постановят условна присъда за Симона Радева.

По време на последното съдебно заседание лъсна и друг старателно прикриван досега факт – Георги Семерджиев е живял на семейни начала с полицайката Симона, а тя е ръководила неофициално автомивката на татуирания джигит в софийския хотел „Маринела“, в която полицаи редовно си миели колите, без да плащат.

Симона беше гадже на Георги Семерджиев и живееше заедно с него в апартамента в квартал „Лозенец“, в който той се скри, след като уби с джипа си две момичета. Нещо повече – Симона беше бременна от Семерджиев, но няколко седмици след неговия арест и след разкритията, че му е помогнала да избяга и се е опитала са потили вината му, тя направи спонтанен аборт вследствие на стреса, на който беше подложена, разкрива бивш служител на автомивката на Семерджиев.

Според думите му Симона шофирала джип „Лексус“ на стойност 130 000 лева, предоставен й от Семерджиев, като лъскавото возило даже било паркирано тържествено пред входа на Първо РПУ. Ден след жестоката катастрофа, причинена от бившия футболист, джипът бил оставен в автомивката на арестувания джигит. Въпреки първоначалното признание на Симона Радева пред разследващите, че е поддържала интимна връзка със Семерджиев и че дори е била бременна от него, информацията е била спестена от МВР, за да не се създават настроения в обществото срещу служителите на вътрешното министерство. Вместо това като гадже на Симона е представен колегата й от Четвърто РПУ Мирослав Якимов, с когото Радева имала връзка, преди да се залюби с рецидивиста Георги Семерджиев.

Интересен детайл от живота на Симона е, че осъдената на 5 г. затвор бивша полицайка е родила тайно дете от друг мъж в края на 2023 г. мнозина са на мнение, че ятачката и бивша любовница на Семерджиев е забременяла повторно и е родила бебе с една-единствена цел – да се спаси от ефективна осъдителна присъда и в най-лошия за нея случай да бъде отложено влизането й в затвора. По подобен начин бившата кметица на столичния район „Младост“ Десислава Иванчева, която стана майка, се сдоби с много по-ниска ефективна присъда от 5 години затвор, при постановена присъда от 20 г. затвор на първа инстанция в съдебния процес, а преди няколко месеца беше амнистирана от вицепрезидента Илияна Йотова.

Не е известно кои е бащата на бебето на Симона Радева, а тя не е сключила брак с Мирослав Якимов от Четвърто РПУ, когото публично посочва за свой житейски партньор.

Разследването срещу бившия младши инспектор полицай в група „Охрана на обществения ред“ на сектор „Охранителна полиция“ към Първо РПУ в София след катастрофата с два трупа установи, че Симона Радева лично е занесла стълба на Георги Семерджиев, по която някогашният футболист се е прибрал в дома си в софийския кв. „Лозенец“ през терасата в нощта, когато дрогиран и пиян помете и уби на място с мощния си джип две млади момичета Хариет Стефанович (21 г.) и Христина Дилева (26 г.) на столичния бул. „Черни връх“. „Пътният джигит обаче забравя в джипа си личната си карта, както и ключовете от апартамента си.

Съществуват съмнения, че първоначално Симона Радева и още няколко полицаи опитват да откраднат от разполовения джип уликите срещу Семерджиев, но случайната поява на военния прокурор. Адалберт Кръстев в района осуетява потулването на доказателства. Именно прокурорът Кръстев намира личните документи на Семерджиев в джипа и ги предава не на полицаите, извършващи огледа, а на появилия се по-късно дежурен прокурор.

Според полицейски източник няколко месеца след предизвиканата от Семерджиев катастрофа, осветената като негов ятак Симона е заплашила десетки свои бивши колеги от Първо и Четвърто РПУ в София, че ще ги освети като зависими от бившия футболист, ако те се разприказват пред съда за нейните отношения с убиеца.

„Симона беше любовница на Георги и ръководеше неофициално автомивката му в хотел „Маринела“, където полицаите си миеха личните автомобили безплатно. Вървяха слухове, че автомивката на Семерджиев действа като нелегално депо за наркотици, което е охранявано от действащи полицаи“, признава информиран. Няколко години преди Семерджиев да убие пиян и дрогиран две момичета с джипа си, бившият футболист излежа 3-годишна присъда в затвора за търговия с дрога. Твърди се, че той е пуснат предсрочно на свобода, след като става защитен свидетел срещу наркобандата на Иосиф Йосифов – Йоско Костинбродския.

Според криминалисти, разследвали връзките на Симона Радева с Георги Семерджиев, двамата са поддържали близки отношения от дълго време, като полицайката е запознала татуирания джигит с много свои колеги. „За нея се знаеше, че поддържа любовна връзка със Семерджиев че през нея минават подкупите към други полицаи“, признава и бивш колега на Симона Радева от Първо РПУ в София.

Според версията на подсъдимата полицайка, тя се познавала бегло със Семерджиев и се возила 2-3 пъти в джипа му с нередовни регистрационни табели, без да й направи впечатление, че осъденият в миналото за търговия с дрога татуиран джигит ползва полицейска лампа. Симона Радева твърди, че часове преди катастрофата с два трупа, тя си мила колата в автомивката на Семерджиев в подземния паркинг на х-л „Маринела“ и пила кафе с друго момиче. Около 23 ч. вечерта на 5 юли, когато стигнала до жилището си в кв. „Банишора“, полицайката установила, че й липсват ключовете от апартамента. Първо се обадила на Семерджиев, но той не й вдигнал. Тогава позвънила на мияча на коли Зоро Спасов, записан в телефона й като „Цигане автомивка“

Вместо Зоро телефона вдигнал Семерджиев, който я помолил да му донесе стълба, без обаче да й обясни за какво му е. полицайката взела стълба от автомивката, която занесла пред жилището му в кв. „Лозенец“. Според данни от разследването Симона Радева се е качила заедно с извършителя на тежката катастрофа в апартамента му. Тя обаче отрича това. Бившата полицайка от Първо РПУ твърди, че случайно е минала с автомобила си в района на катастрофата, докато отивала към автомивката на Семерджиев, за да си вземе ключовете. На бул. „Черни връх“ спряла с колата си, за да научи какво се е случило. Обадила се на своя приятел Мирослав Якимов, който бил „на терен“, заедно с други служители от Четвърто РПУ.

Според данни от разследването обаче Симона Радева е „командировала“ по спешност Мирослав Якимов на мястото на катастрофата, за да бъдат иззети и покрити улики. Четвърто РПУ в София отговаря за района, в който Георги Семерджиев предизвика тежката катастрофа с два трупа. Официалният приятел на Симона Радева беше и сред полицаите, арестували денонощие по-късно пътния убиец в дома му. Въпреки това той не е обвинен, че е помогнал на пътния джигит да се укрие.

Преди година Георги Семерджиев беше осъден на 20 години затвор за причинената от него в пияно и дрогирано състояние тежка катастрофа с две убити момичета на столичния бул. „Черни връх“ и изтърпява присъдата си под строг режим в затвора. Въпреки осъдителната присъда на първа инстанция на любовницата му и ятачка Симона Радева нейното влизане в Сливенския затвор никак не е сигурно.

Източник: Уикенд