Новите атаки по два кораба са на ръба на българските териториални води Дистанцията от българския бряг се скъсява - вече е на 17 мили от морската граница, която е на 12 мили https://crimes.bg/vodeshha-tema/novite-ataki-po-dva-koraba-sa-na-raba-na-balgarskite-teritorialni-vodi-3/203392 Crimes.bg

Атаките вследствие на войната между Русия и Украйна все повече доближават българската морска граница.

Поредните две от тази нощ в Черно море бяха осъществени с въздушни дронове само на броени километри от българските териториални води - на 17-18 мили от водната граница, която се намира на 12 мили по протежение на българското черноморско крайбрежие и е с дължина около 378 км от нос Картал на север до устието на река Резовска на юг.

В 01:30 часа е получен сигнал за бедстващия кораб "Челси" на 18 мили източно от Бяла. Морският спасителен център във Варна веднага реагира: корабът, по данни на екипажа, е ударен с 3 въздушни дрона по палубата и по борда, съобщи премиерът Румен Радев. Плавателният съд плава под флага на Малта, но е собственост на Украйна.

Ударен е от три безпилотни апарата източно от българския бряг, в изключителната икономическа зона на България. Пътували са от Турция към Молдова, а корабът е бил без товар, уточни областният управител.

От Гранична полиция са спасили целия екипаж на кораба, състоящ се от 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. Моряците нямат тежки наранявания, а петима от тях бяха транспортирани с линейки до варненски болници, като преди това ги докараха катери на гранична полиция. Само един от екипажа е с по-тежки наранявания и обгаряния, като е настанен във ВМА-Варна.

Само минути преди заседанието на Съвета по сигурност премиерът обяви, че е получена информация и за втори ударен съд, който е потънал.

И този удар е бил на броени километри от българските териториални води - само на 17 мили източно от Крапец. Корабът е потънал, а само един моряк от екипажа е спасен. По-късно от областната управа във Варна уточниха, че има спасени четирима моряци.

Точно преди 7 дни отново други два кораба бяха атакувани от дронове, от които единият потопен и никой от екипажа не се спаси. Тогава плавателните съдове обаче бяха на около 70 мили от българския бряг край Бяла, но пак в изключителната икономическа зона на нашата страна.

До момента българските власти не посочват виновника, тъй като при огледа на оцелелия турски кораб не бяха намерени останки от дронове. След днешните атаки премиерът заяви, че ще извика на разговор руския посланик Елеонора Митрофанова, тъй като удареният кораб е на украинска компания от Одеса.

Източник: dir.bg