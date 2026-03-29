Найден Тодоров: При най-опасните кризи най-силният мост между хората е културата и той не трябва да бъде разрушаван

Не вярвам, че културата може да реши проблемите. Тя обаче може да ги предотврати. Това каза българският министър на културата Найден Тодоров по време на Международния форум по стратегическа комуникация (STRATCOM 2026) в Истанбул в панела "Преосмисляне на меката сила в епоха на фрагментация: влияние и граници".

Подчертавайки значението на стратегическата комуникация и културата, Тодоров заяви, че културата стои в противовес на фрагментацията и служи за обединяване на хората.

Той добави, че културата изгражда мостове и отбеляза, че хората се страхуват от непознатото и че агресията често произтича от страх и лишения. "Културата, като средство за комуникация, ни помага да оставим конфликтите зад гърба си," каза още той и подчерта, че дори при най-опасните кризи най-силният мост между хората е културата и той не трябва да бъде разрушаван. Найден Тодоров също така постави въпроса дали честотата на конфликтите по света може да е свързана с отслабването на културната комуникация между нациите.