Над 1,7 млн. лв. за подготовка на ученици за олимпиади, одобри кабинетът

Правителството в оставка одобри 1 726 215 лв. за обучение и подготовка на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади. Финансирането се разпределя между 592 общински училища в цялата страна, чиито възпитаници през миналата учебна година са участвали в национални кръгове на ученически олимпиади, в международни олимпиади и балканиади, съобщи правителствената пресслужба.

Средствата се отпускат по Националната програма на Министерството на образованието и науката (МОН) „Ученически олимпиади и състезания", по модула „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади". Целта е да се предоставят допълнителни възможности за целенасочена подготовка на учениците по различните предмети от всички образователни етапи и степени.

Тази подкрепа има ключово значение за постигането на по-високи резултати на национални и международни форуми, както и за успешното представяне на българските национални отбори в престижни състезания по света.

Индивидуалната работа с ученици с изявени способности не само повишава качеството на образованието, но е и основа за развитие на бъдещи лидери и иноватори на страната ни.

Одобрените от правителството средства се предоставят по бюджетите на общините за 2025 г.

С друго решение от днес правителството отпусна и 56 970 лева за стипендии на ученици с изявени дарби. Средствата са за финансово стимулиране на 82 ученици, които през третото тримесечие на 2025 г. са се класирали на призови места на олимпиади, състезания и конкурси в областта на науката и спорта. Сред стипендиантите има възпитаници на държавни, общински и частни училища, както и на ТУЕС.

Стипендиите се отпускат по силата на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби, като за Министерството на образованието и науката са предвидени общо 812 875 лева за 2025 година, съобщи пресслужбата на Министерския съвет.