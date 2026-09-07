На вниманието на Прокуратурата: Млада компаньонка изнудвала бизнесмени с мръсни тайни за личния им живот! https://crimes.bg/vodeshha-tema/na-vnimanieto-na-prokuraturata-mlada-kompanyonka-iznudvala-biznesmeni-s-mrasni-tayni-za-lichniya-im-zhivot-3/200705 Crimes.bg

Няколко столични бизнесмени са станали невинни жертви на жаждата им за плътски удоволствия, научи БЛИЦ от потърпевши.

Единият от тях е бил оплетен от евтиния сексапил и тунингованото тяло на Александра Мешева. Въпросната компаньонка набързо е изкусила мъжа и не след дълго е започнала да иска от него големи суми пари, за да запази в тайна SMS чатовете и снимките, с които е запечатала любовната им игра, разкрива сайтът "Hot Arena".

Запознанствата й с богати мъже стават възможни, благодарение на нейни обяви в няколко тематични сайта, начело с Alo.bg.

Според изданието "Hot Arena" Мешева използвала снимкови материали, бизнес тайни, политически схеми и изневери.

По този начин тя целяла да си осигури тлъсти пачки, които да предпазят наивните й клиенти от възможността неприличните кадри да попаднат в съпругите им.

Унизителното в случая е, долнопробният способ, че пикантните фотоси могат да станат достояние не само на законните половинки на потърпевшите, но и на техните невръстни деца.

"Hot Arena" твърди, че до миналата година за секс услугите си тя е прибирала от клиентите си по 500 лева на сеанс. След въвеждането на новата валута, цифрата остава същата, но вече в евро, посочва електронното издание, което се позовава на свои източници.

Официално Мешева се изживява като брокер на луксозни недвижими имоти – още един канал, който й дава възможност за запознанства със заможни и важни клиенти, които да оплита в пипалата си, използвайки външните си ремонтирани форми за съблазняване.

Потърпевши от действията й вече са предприели действия да сезират полицията и прокуратурата.

На ход са контролните органи, които трябва незабавно да се намесят и да предпазят не само жертвите, но и техните близки и деца.

Източник: blitz.bg