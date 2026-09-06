Гърция отказва да предаде на България обирджия №1 Иван Турчина – у нас бързо ще го пуснат на свобода Извършителят на най-големия инкасо обир в София е заловен и осъден на 10 години пандиз в южната ни съседка заради грабеж на бижутерия в Кавала https://crimes.bg/vodeshha-tema/garciya-otkazva-da-predade-na-balgariya-obirdzhiya-1-ivan-turchina-u-nas-barzo-shte-go-pusnat-na-svoboda-3/200527 Crimes.bg

Иван Ценков, по-известен като Иван Турчина, е осъден на десет години и шест месеца затвор в Гърция заради въоръжен грабеж на бижутерия в Кавала, извършен през август 2024 година. Българските власти го издирват от почти четири години заради мащабния инкасо обир в „Ринг мол“ в София от ноември 2022 година, при който бе открадната огромна сума пари. Според съдебни източници гръцките власти вероятно ще откажат неговата екстрадиция в България, тъй като практиката изисква чуждестранните престъпници да излежат сериозна част от присъдите си на местна земя.

Разследващите разкриват, че с откраднатите финансови средства от престъпната си дейност Иван Ценков е придобил десетки имоти в столицата на стойност милиони левове. Имуществото и скъпите апартаменти са били изкупувани чрез неговия брат, който дори бе арестуван заради имотни измами и принуда спрямо уязвима жена. Криминалистите са категорични, че тези луксозни инвестиции са финансирани директно с пари от въоръжените грабежи, докато самият издирван бандит се е укривал зад граница.

Преди да бъде заловен в южната ни съседка, Иван Ценков е натрупал десетки криминални регистрации у нас, но винаги се е разминавал с леки или условни наказания. Сега той ще остане зад решетките в гръцки затвор поне няколко години, преди институциите да обсъдят евентуалното му връщане в България. Междувременно съдебното дело за инкасо грабежа у нас остава замразено, а съучастниците му също очакват окончателните си присъди от българските магистрати.

Източник: Уикенд