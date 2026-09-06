Ще лежат ли най-накрая в затвора автокрадците с километрични досиета Вальо Пуйката и Хастара? Джамбазите задигат лукс автомобили с машина „Тетрис“, разфасоват ги и ги продават на части https://crimes.bg/vodeshha-tema/shte-lezhat-li-nay-nakraya-v-zatvora-avtokradcite-s-kilometrichni-dosieta-valyo-puykata-i-hastara-3/200533 Crimes.bg

Опитните автокрадци с дългогодишни криминални досиета Валентин Кирилов, по-известен като Вальо Пуйката, и неговият съучастник Асен Колев с прякор Хастара отново бяха пуснати на свобода от ареста само ден след като бяха задържани от органите на реда. Двамата рецидивисти бяха закопчани по време на мащабна полицейска акция в пернишкото село Студена, след като задигнаха скъпо немско возило от столичния квартал Студентски град. За извършване на престъплението те са използвали специално електронно устройство за безшумно отключване и запалване на луксозни автомобили, известно в престъпния свят като Тетрис.

При последвалите процесуални действия стана ясно, че откраднатите коли бързо се разглобяват на части в тайни халета, след което ценните компоненти поемат към чужбина. Въпреки сериозните обвинения и натрупаните престъпни регистрации, защитата на бандитите успя да се възползва от законовите промени и съдът освободи рецидивистите с мотив, че не представляват обществена опасност. Този развой отново породи обществено недоволство и множество въпросителни около ефективността на родната правораздавателна система спрямо редица известни престъпници.

През годините имената на Валентин Кирилов и Асен Колев многократно са свързвани с десетки мащабни кражби на луксозни автомобили и въоръжени грабежи в страната. Въпреки тежките обвинения, те редовно се разминават с ефективните присъди благодарение на вратички в закона или липса на достатъчно годни доказателства в съдебната зала. Запознати с разследването полицаи изразяват песимизъм, че последното им задържане ще завърши с реално изтърпяване на наказание.

Източник: Уикенд