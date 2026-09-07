ЛиЛана осъдена за неплатени данъци Делото срещу приятелката на Васил Божков за измами с еврофондове зацикли, но държавата успява да си върне милионите, платени за менте проекти https://crimes.bg/vodeshha-tema/lilana-osadena-za-neplateni-danaci-3/200568 Crimes.bg

Певицата от близкото минало Лиляна Деянова, по-известна като ЛиЛана, и нейният бизнес проект „Пимпъл Иновейшънс“ бяха официално осъдени за неплатени десетки хиляди левове данък печалба и ДДС, показват данните от съдебната проверка. Данъчните задължения са били укрити при скандални финансови сделки между нейната фирма и регистрираното в английската столица Лондон дружество „Телерайз лимитед“. Същата тази чуждестранна компания беше използвана според разследващите органи от ЛиЛана, нейния талантлив брат Александър Деянов и съдружникът им Мартин Димитров в мащабна схема за неправомерно усвояване на милиони левове чрез фиктивни европейски проекти.

Въпреки че съдебното производство срещу популярната певица и бивша приятелка на влиятелния хазартен бос Васил Божков се забави съществено през годините поради административни пропуски, държавата постепенно успява да си възстанови голяма част от неправомерно похарчените средства. Според разкритията схемата се е основавала на фактуриране на софтуерни услуги през кухата фирма на Ася Йочева, която е бивша телевизионна водеща и близка приятелка на Деянова. Назначените комисии за избор на изпълнители на проектите на дружества като „Нованор“ и „Симекс“ съзнателно са фалшифицирали процедурите в полза на английското дружество, докато реална дейност въобще не е била извършвана на терен.

Към днешна дата Върховният административен съд потвърди категорично необходимостта от връщане на милионите евро в бюджета на Европейския съюз и държавната хазна. Докато институциите продължават да разплитат заплетените казуси около порочните практики от миналото, фирмата на ЛиЛана понася първите си тежки финансови санкции по съдебен ред, а обществото очаква окончателно развитие и по наказателните производства срещу замесените лица.

Източник: Уикенд