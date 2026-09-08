Асоциация на прокурорите: ВСС не се избира със страх

Асоциация на прокурорите предупреди в своя позиция, разпратена до медиите, че до организацията достигат сигнали за натиск върху прокурори и административни ръководители преди избора за ВСС. Според тях се говори за заплахи с дисциплинарни действия, отстраняване, медийни атаки и компромати при отказ от подкрепа, както и за обещания за назначения и повишения в замяна на гласове. Асоциацията отчита тревожни внушения за намеса на министри, политически сили и медийни среди, както и опити да се създаде усещане за предварително гарантиран резултат. Според АПБ професионалните организации не трябва да бъдат инструмент за прикриване на лични кампании, а изборът за ВСС трябва да се основава на свободна воля, равнопоставеност и честност. Асоциацията заявява, че няма да води негативна кампания, но няма и да мълчи, когато прокурори се страхуват да упражнят правото си на избор.

Ето и цялата им позиция:

До членове на Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България (AПБ) достига информация за натиск върху прокурори и административни ръководители във връзка с предстоящия избор за Висш съдебен съвет (ВСС).

Твърденията са за заплахи с бъдещи дисциплинарни и кадрови действия, отстраняване, медийни атаки и „компромати“ при отказ от подкрепа, както и за обещания за назначения, повишения и ръководни длъжности в замяна на подкрепа. За демонстративна увереност, че изборът е „сигурен“, а след него ще има възможност за разправа с несъгласните.

Тревожни са и внушенията за подкрепа от министри, политически сили, институции и медийни среди, както и използването на чужди имена и неформални срещи за създаване на усещане за влияние и предварително гарантиран резултат.

Професионалните организации трябва да бъдат израз на свободно сдружаване и защита на професионални принципи, а не средство за придаване на привидна независимост на лична предизборна кампания, нито параван за практики, срещу които същите лица се обявяват само на думи. Независимостта не се заявява с име, регистрация или декларация. Тя се доказва с поведение.

Правилата за избора изискват свободно и информирано волеизявление, равнопоставеност и честност на процеса и не допускат отрицателна кампания.

Асоциацията на прокурорите в България няма да води кампания срещу когото и да било. Но няма и да мълчи, когато колеги се страхуват от последиците на свободния си избор.

Призоваваме всеки прокурор, подложен на натиск във връзка с избора, да подаде сигнал до компетентните органи. АПБ ще застане зад всеки колега, който добросъвестно защитава свободата на своя избор и законността.

Никой кандидат за ВСС не може да превръща бъдещата власт в аргумент за подкрепа или в заплаха към несъгласните.

ВСС трябва да се избира с доверие. Не със страх.

trud.bg