ИНЦИДЕНТИ

Откриха дрон в морето край нос Калиакра

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Lacho
70
Откриха дрон в морето край нос Калиакра
Lacho
70

 Военноморските сили са извършили операция по разузнаване и транспортиране на безпилотен летателен апарат, открит във водите на Черно море край нос Калиакра. 

Специализиран екип от Военноморска база - Варна е бил активиран в късния следобед на 6 септември след сигнал и искане за съдействие от Министерството на вътрешните работи. 

Дронът е бил забелязан във водата на около 650 метра североизточно от нос Калиакра. Военнослужещите са извършили разузнаване и проверка на апарата, след което е установено, че той не представлява опасност.

Безпилотното летателно средство е било извадено и транспортирано до района на военноморската база. Операцията е извършена след разпореждане на началника на отбраната и със заповед на командира на Военноморските сили.


Източник: МО

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