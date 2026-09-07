Мария, гола ли щеше да пееш в Античния театър?!

Фолк певицата Мария е бясна след категоричната забрана да се изяви на сцената на Античния театър в Пловдив. На 2 септември Отварачката трябваше да открие третия концерт на гръцката музикална звезда Константинос Аргирос в България, но това участие така и не се реализира. Според надеждни източници рестрикцията е наложена, след като от областната администрация и общинското сдружение „Старинен Пловдив“ забелязали в какъв скандален вид изпълнителката се е появила на предните два концерта на гърка съответно в Бургас и Варна. Там тя излезе на сцената почти гола, само по прашки и провокативен електриковозелен гащеризон от прозрачна материя, което предизвика лавина от недоволство сред зрителите и организаторите.

От общинското сдружение отсякоха, че подобна пошлост и вулгарно поведение нямат място на свещената сцена на културния паметник. Впоследствие певицата се извини на своите многобройни фенове чрез емоционална серия от публикации в социалните мрежи, където подчерта, че решението е взето колективно от група интелектуалци и голям кръг от хора. В същото време се появиха любопитни информации, че нейният съпруг Теодор Петков е платил сериозна сума на организаторите, за да осигури престижното участие на своята половинка до гръцкия изпълнител.

Въпреки наложената забрана и бурните публични дискусии около скандалното ѝ облекло и съмненията за пеене на плейбек, Мария благодари на верните си почитатели за подкрепата през годините. Институциите обаче останаха непреклонни пред опитите за налагане на подобен имидж на античната сцена, а защитниците на морала категорично подкрепиха отказа за нейното излизане пред пловдивската публика.

Източник: Уикенд