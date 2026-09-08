Двама възрастни, едно дете и нула разум: Трима летят с тротинетка по „Сливница" ВИДЕО https://crimes.bg/inczidenti/dvama-vazrastni-edno-dete-i-nula-razum-trima-letyat-s-trotinetka-po-slivnica-video/200676 Crimes.bg

Двама възрастни, малко дете и една електрическа тротинетка. Не в парка, не на затворена площадка, а в движение по столичния булевард „Сливница“.

Кадрите са публикувани в социалните мрежи, като към тях е посочено единствено мястото. На видеото се вижда жена, малко дете пред нея и мъж, качен най-отзад, който управлява. Тримата се движат заедно върху една платформа.

И тук няма нищо забавно или „любопитно“.

При загуба на равновесие детето няма защитата, която би имало дори като пътник в автомобил. Едно рязко движение, препятствие на пътя или внезапно спиране могат да свалят тримата на асфалта. А когато това се случва на булевард, опасността не приключва с падането - около тях се движат автомобили, чиито водачи също могат да бъдат поставени в ситуация, в която трябва да реагират за части от секундата.

И точно детето е човекът на този кадър, който не е взел решението да се качи така.

Възрастните са го взели вместо него.

Това е детайлът, който превръща видеото от поредния пример за безразсъдство с електрическа тротинетка в нещо далеч по-сериозно. Защото рискът не се поема само от двамата, решили да се натоварят върху нея. Той е прехвърлен върху дете и върху останалите участници в движението.

Не е известно кога точно е заснет клипът, колко дълго тримата са се придвижвали по този начин и дали са били забелязани от контролните органи.

Но едно се вижда достатъчно ясно: трима души върху една тротинетка, сред тях малко дете, по софийски булевард.

И ако подобно пътуване завърши на асфалта, въпросът вече няма да бъде дали кадърът е бил „забавен“. Ще бъде защо двама възрастни са решили, че могат да рискуват не само собствената си безопасност, но и тази на дете.