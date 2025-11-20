Мярка „Въвеждане на задължение за електронно отчитане на приходите от продажби чрез използване в търговските обекти на одобрен от НАП софтуер за управление на продажбите“ https://crimes.bg/vodeshha-tema/myarka-vavezhdane-na-zadalzhenie-za-elektronno-otchitane-na-prihodite-ot-prodazhbi-chrez-izpolzvane-v-targovskite-obekti-na-odobren-ot-nap-softuer-za-upravlenie-na-prodazhbite/177914 Crimes.bg

В отговор на манипулативни политически твърдения относно предлаганата мярка за борба със сивата икономика и укриването на приходи „Въвеждане на задължение за електронно отчитане на приходите от продажби чрез използване в търговските обекти на одобрен от НАП софтуер за управление на продажбите", Министерството на финансите заявява:

С промяна в Закона за ДДС, заложена в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г., се предвижда производителите и разпространителите на софтуери за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО) задължително да декларират в НАП съответствието на данните за тези софтуери с изискванията, включени в Приложение 29 от Наредба H-18, които остават непроменени. Въвеждането в действие на мярката се предвижда да е от месец април 2026 година.

От това задължение и към момента са освободени производителите и разпространителите на интегрираните автоматизирани системи за управление на търговската дейност, както и на електронните системи с фискална памет, тъй като те се одобряват от БИМ и НАП.

Непроменен остава и досегашният ред за деклариране на съответствието на СУПТО с изискванията на Наредбата - чрез Портала за електронни услуги на НАП. Това задължение касае само производителя или съответно разпространителя на СУПТО, а не и търговеца, осъществяващ дейност в обекта, в който се използва такъв софтуер. Видно от текста на разпоредбата, не се въвежда задължение за използване на специален софтуер за управление на продажбите, разработен от НАП, а се изисква наличието на съответствие на използваните в търговските обекти софтуери за управление на продажбите с изискванията на Наредба Н-18.

Към момента по данни от НАП в 5 943 търговски обекта на 4 272 икономически оператора се използва СУПТО, данните за които са декларирани доброволно в НАП, а в публичния електронен списък на НАП са включени 120 софтуера за управление на продажби в търговските обекти, за които са декларирани съответните данни и обстоятелства.

Измененията ще обхванат само тези търговци, които използват в търговските си обекти софтуери, отговарящи на определението за СУПТО в ЗДДС. Тези търговци ще могат да продължат да използват софтуерите за управление на продажбите, които и в момента използват, ако те отговарят на изискванията на наредбата и това обстоятелство се декларира пред НАП от съответния производител или разпространител.

Останалите търговци, които не използват в търговските си обекти софтуер за управление на продажбите, ще продължат да регистрират продажбите си по досегашния начин чрез ЕКАФП.

Предложената промяна е с цел предотвратяване на случаите, при които приходите от продажби не се отчитат в пълен размер посредством използване на различни способи за манипулиране на данните или използване на софтуери, които не са свързани с фискалните устройства и за извършените продажби не се издават необходимите фискални документи.

В контролната дейност на НАП са установени много случаи, в които:

- в търговските обекти се използват софтуери за управление на търговската дейност, които дават възможност за вграждане на функционалности, позволяващи при приключването на продажба да не се подава команда към фискалното устройство за отпечатване на фискален бон, а от нефискално устройство се разпечатва и предоставя на клиента бон, имитиращ фискалния бон. По този начин чрез функционалността на софтуера се дава възможност за отклоняване от фискализация на определена част от реалните обороти от извършените продажби, като в хода на контролни производства са установени случаи на укрит оборот в размер на 30%-70%.

- зачестяват и случаите на използване от страна на задължените лица на различни способи за манипулиране на информацията, създавана от софтуерите, включително нейното изтриване от устройствата, с които софтуерът работи. Понякога тази информация се съхранява на отдалечен сървър или в компютърен облак, като при проверка задължените лица твърдят, че не могат да предоставят достъп до данните.

- често наблюдавана е практиката да се използват софтуери за управление на продажбите, които реално не управляват въведените в експлоатация фискални устройства и само част от извършените продажби се въвеждат ръчно във фискалните устройства.

Като резултат от мярката се очаква да се повишат приходите за бюджета вследствие реалното отчитане на получените приходи, както и предотвратяване на негативното влияние върху пазара и конкурентната среда.

Пресцентър на МФ