ИЗВЪНРЕДНО! Репресиите минаха всякакви граници - изведоха с белезници от общината Радослав Ревански, майка му припадна. Делян Пеевски към Радев: Няма да пречупите ДПС! (ВИДЕО) https://crimes.bg/vodeshha-tema/izvanredno-represiite-minaha-vsyakakvi-granici-izvedoha-s-beleznici-ot-obshtinata-radoslav-revanski-mayka-mu-pripadna-delyan-peevski-kam-radev-nyama-da-prechupite-dps-video-3/204054 Crimes.bg

Репресиите на правителството на Румен Радев срещу опозиционни кметове преминаха всякакви граници. По-рано днес служители на ГДБОП, пратени лично от Радев в община Белица, изведоха с белезници кмета Радослав Ревански.

При засилено полицейско присъствие, седем часа след като ГДБОП и МВР влязоха в общината, кметът беше отведен.

Отпред го очакваше лидерът на ДПС Делян Пеевски, цялото ръководство на партията и много граждани. Минути след като отведоха Ревански, майка му припадна, предава БНТ.

Лидерът на ДПС направи остро изявление пред журналисти пред сградата на Община Белица, където днес се провежда полицейска акция.

Той застана в подкрепа на кмета Радослав Ревански и нанесе тежък удар по управляващите.

Пред камерите Пеевски заяви, че няма да допусне натискът, който според него се упражнява върху представители на ДПС, да ги принуди да отстъпят.

„Няма да се огънем! ДПС ще го има, хората на ДПС ще ги има и всички ще бъдем заедно. Всички сме Ради, Всички сме Ради", заяви Делян Пеевски.

В този момент събралите се пред общината хора започнаха да скандират в подкрепа на кмета: „Ради! Ради! Ради!“

Казвам не на страха. Ще бъдем тук, ще бъдем с Ради, ще бъдем с всеки, който го репресира новата Държавна сигурност!“, заяви лидерът на ДПС.

Г-н Радев - не на страха, г-н Тончев - не на страха, Г-н Демерджиев - не на страха. Няма да се огънем. Нас ще ни има и когато вие си отидете, категоричен бе Пеевски.

Той продължи изказването си с директни послания към премиера Румен Радев и представители на изпълнителната власт.

„Господин Радев, няма да се огънем! Ние ще бъдем тук и когато вие си отидете. Няма да успеете по този начин!“, заяви той.

Лидерът на ДПС предупреди, че предстоят разкрития за управляващите, които обвини в злоупотреба с власт.

„Разкрития тепърва за вас ще има много! Казвам ви го пред камерите – разкрития ще има за този престъпен кръг, който ръководи България в момента! Който само пълни касите, който се страхува“, каза Пеевски.

Той определи полицейските действия като репресия и заяви, че те няма да променят позицията на партията му.

„Всяка репресия, която правят, една след друга, ми показва, че сме на правия път. Ние продължаваме и ще ги разобличим!“, завърши Пеевски.

Делян Пеевски беше топло посрещнат от присъстващите народни представители от ДПС. Те и активистите на ДПС го посрещнаха с аплодисменти.

Припомняме, че полицейската акция започна около 8:00 часа тази сутрин. По информация проверяващите изискват документи, свързани по първоначални данни с обществени поръчки, и разговарят със служители на администрацията.

Кметът Радослав Ревански оказва пълно съдействие на органите на реда.

По-рано днес Пеевски отправи остри обвинения към премиера Румен Радев, като заяви, че според него полицейските акции се разпореждат от кабинета на министър-председателя. Тези твърдения не са независимо потвърдени.

Източник: pik.bg