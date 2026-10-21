Ексклузивно! ГЕРБ с извънреден брифинг! Радев превръща Министерски съвет в партийна централа! (ВИДЕО) Лидерът на ГЕРБ обвини кабинета, че отклонява вниманието от поскъпването на тока, газа и горивата https://crimes.bg/vodeshha-tema/ekskluzivno-gerb-s-izvanreden-brifing-radev-prevrashta-ministerski-savet-v-partiyna-centrala-video/204069 Crimes.bg

"Не мисля, че Министерският съвет е партийна централа. Премиерът има две основни задачи - да осигури сигурността на страната и да овладее цените". Това коментира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод нападките на премиера Румен Радев.

“Учудвам се от неговите думи, защото преди няколко дни разговаряхме по телефона, след това бяхме заедно на Консултативен съвет и не съм забелязал такова отношение. Но явно един протест, който изобщо не е организиран и от нас, протест, който и срещу нас протестира, падането на рейтинга на правителството, което всички ни изнервя, когато е така, се търси една подходяща дъвка.

По-скоро аз се разпознавам в думите “арогантно говорене”. Аз не считам, че опозицията в наше лице говори арогантно. Ако е арогантно да кажеш, че нафтата от 2 лв е станала 2,20 евро - разбирам.

Сметките за ток ще са с 30-40% по-високи този месец. Искат 34% увеличение на газа и то ще отиде директно в топлофикациите и цялото производство, защото и хлябът се пече с газ.

"Предната седмица Радев каза, че го развеселявам, не разбирам сега тази нервност по наш адрес. Едни се бият с Ескобар, други с Петрохан, а ние искаме да помогнем на правителството с предложения, които да предпазим дълговата спирала, в която влиза България. Затова апелираме, това е и работата на опозицията. И ако това е арогантно?! Или го развеселявам, или съм арогантен, не мога да намеря начина, по който да се изразявам. Може би трябва да спра аз и да вземем говорител, който да излиза и да говори. В изкуствения интелект има много хубав, мек тембър и може и през него да го правим", посочи Борисов.

Според него отговорност за изпуснатите цени носи Комисията за защита на потребителите, която "не работи".

По негово мнение, премиерът Румен Радев си позволява да коментира теми извън неговите компетенции.

Това е прецедент - всяко правителство ще може да вкарва какъвто дефицит в бюджета иска. Това е арогантно към финансите и към основния закон, каза Борисов.

За президентските избори

По повод наближаващите президентски избори Борисов припомни, че партията му няма да влиза в безпринципни коалиции. "ГЕРБ повече в сглобки и коалиции, без да е доминиращата партия, без нашите десни, центристки, консервативни програми и политики да бъдат включени, няма да участваме", отсече той. ГЕРБ остава встрани от надпреварата към този момент и няма да подкрепя нито един от кандидатите. "Непоискана подкрепа не се дава. И както виждате, ние не участваме в тази предизборна кампания", заключи лидерът на ГЕРБ

Цялото изявление на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, гледайте в репортажа на журналиста Анелия Дулева и оператора Симеон Крушков, ексклузивно за “Свободно слово”.

Източник: svobodnoslovo.eu