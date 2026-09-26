Васил Божков разорен

Финансовото състояние на милионера Васил Божков се влошава сериозно след загубата на доходоносните му бизнеси. Лишен от държавни поръчки и хазартни приходи, той вече е продал лятната си резиденция в Халкидики за 3 милиона евро. Сега на публичен търг се продава и самолета му от частния съдебен изпълнител Милен Бързински. Машината се предлага за трети път на значително по-ниска от началната цена от близо 11 800 000 евро без включен данък добавена стойност.

Луксозният аероплан се намира в оторизиран сервиз, където е консервиран след последния си полет от 1990 г. За връщането на летателния апарат в работен режим обаче са необходими допълнителни технически прегледи, чиято прогнозна стойност достига близо 2 милиона евро. Наддаването за скъпата машина стартира през септември и ще продължи до октомври, като върху нея все още тежат множество запори и финансови тежести в полза на държавните институции.

Срещу бизнесмена у нас се водят редица официални наказателни производства, включващи обвинения за пране на пари, изнудване и престъпна група. Той напусна страната с въпросния самолет през януари 2020, след което се завърна през август 2023 година. Въпреки тежките съдебни процеси и санкциите по американския закон Магнитски, той продължава да се бори с правни средства за изчистване на своето име пред институциите.

Източник: Уикенд