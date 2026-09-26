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Васил Божков разорен

ЧСИ обяви на търг луксозния му частен самолет

https://crimes.bg/vodeshha-tema/vasil-bozhkov-razoren-3/201996 Crimes.bg
Iva Ivanova
189
Васил Божков разорен
Iva Ivanova
189

ЧСИ обяви на търг луксозния му частен самолет

 

Финансовото състояние на милионера Васил Божков се влошава сериозно след загубата на доходоносните му бизнеси. Лишен от държавни поръчки и хазартни приходи, той вече е продал лятната си резиденция в Халкидики за 3 милиона евро. Сега на публичен търг се продава и самолета му от частния съдебен изпълнител Милен Бързински. Машината се предлага за трети път на значително по-ниска от началната цена от близо 11 800 000 евро без включен данък добавена стойност.

Луксозният аероплан се намира в оторизиран сервиз, където е консервиран след последния си полет от 1990 г. За връщането на летателния апарат в работен режим обаче са необходими допълнителни технически прегледи, чиято прогнозна стойност достига близо 2 милиона евро. Наддаването за скъпата машина стартира през септември и ще продължи до октомври, като върху нея все още тежат множество запори и финансови тежести в полза на държавните институции.

Срещу бизнесмена у нас се водят редица официални наказателни производства, включващи обвинения за пране на пари, изнудване и престъпна група. Той напусна страната с въпросния самолет през януари 2020, след което се завърна през август 2023 година. Въпреки тежките съдебни процеси и санкциите по американския закон Магнитски, той продължава да се бори с правни средства за изчистване на своето име пред институциите.

Източник: Уикенд

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