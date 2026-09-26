Граждани на протест в София с искане за безкомпромисни мерки срещу хазарта

Общественото напрежение срещу индустрията ескалира след жестоката трагедия в град Исперих от началото на този месец, когато хазартно зависим баща уби двете си дъщери и се самоуби.

Граждани излязоха на протест в столицата срещу агресивното разпространение на хазарта у нас. Протестът, организиран под наслов „Протест против безобразията на хазарта“, събра десетки граждани, които настояват за спешни и крути действия от страна на държавата за ограничаване на хазартната зависимост, особено сред младите хора, предаде репортер на БГНЕС.

Събитието обедини протестиращите около четири основни и категорични искания към законодателната и изпълнителната власт - пълна забрана на рекламата на хазарт върху билбордове, затваряне на всички съществуващи "вратички" за популяризирането му в интернет пространството и по телевизията, абсолютна забрана на казино стрийминга (излъчване на хазартни игри онлайн на живо), и забрана за разполагане на игрални зали и казина на отстояние по-малко от 500 метра от училища.

Организаторите и участниците подчертаха, че обществото е "уморено от полумерки" и настояват за реални действия, които да предпазят децата и подрастващите от лесния достъп и нормализирането на хазартните игри в ежедневието.

Днешната демонстрация съвпада с публикуваните по-рано през седмицата (на 23 септември) за обществено обсъждане мащабни промени в Закона за хазарта. Управляващите обявиха, че целта на новия законопроект е въвеждането на "нов, много по-строг модел за регулиране и контрол", чиято цел е повече прозрачност и ограничаване на зависимостите.

Сред ключовите мерки са на практика пълна забрана на рекламата за хазарт в медиите и публичната среда, като изключения ще се допускат единствено за спортна подкрепа – чрез изобразяване на марки върху спортни екипи и съоръжения. Слага се край и на примамливите светещи и неонови витрини на игралните зали. Предлага се игралното оборудване в наземните обекти да бъде свързано с Националната агенция за приходите (НАП) за следене в реално време. Чуждестранните оператори ще трябва да се регистрират като финансови дейности у нас, за да бъдат поставени под по-пряк институционален контрол. Промените предвиждат и промяна в модела на облагане, като фокусът вече ще пада върху реалния финансов резултат на компаниите. Онлайн залаганията ще бъдат обложени с по-висок налог, а част от приходите ще отиват целево за спорт и образование. Драстично скачат и санкциите и таксите, например, еднократната държавна такса за традиционен хазарт се предвижда да нарасне от 300 000 лева на 300 000 евро. Правителството ще въведе и наказателна отговорност, която ще обхваща и митнически служители, ако съзнателно подпомагат нарушения на митническия режим в полза на хазартния сектор.

Въпреки предложените от кабинета рестрикции, участниците в днешния протест изразиха притеснения, че оставените в закона изключения могат да послужат като вратичка за заобикаляне на правилата.

Общественото обсъждане на законопроекта продължава.

Общественото напрежение срещу индустрията ескалира след жестоката трагедия в град Исперих от началото на този месец. В нощта на 1 срещу 2 септември 2026 г. 42-годишен баща уби двете си дъщери (на 10 и 17 години) и впоследствие се самоуби. Според разследващите органи, сред основните причини за фаталните действия на мъжа, който е страдал и от депресивно разстройство, са тежки финансови затруднения и сериозно увлечение по хазарта. IБГНЕС