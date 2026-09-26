Д-р Цветеслава Гълъбова за случая „Петрохан“: Питам тези майки – как си дадохте децата на мъже да ги гледат в джунгли и хижи?!

Популярният психиатър д-р Цветеслава Гълъбова изрази своето категорично и безкомпромисно мнение относно скандалния случай Петрохан и трагичните събития около Ивайло Калушев, разтърсили цялата страна. Според нея тази история е изключително многоаспектна, пълна с дълбоки социални и институционални проблеми, но най-отвратителното във всичко случващо се остава педофилията, към която общество и институции в никакъв случай не трябва да проявяват каквото и да било състрадание. Тя подчертава с цялата си професионална тежест, че насилниците притежават висок интелект и напълно осъзнават незаконния и аморален характер на своите действия, въпреки че нямат класическо тежко психично заболяване като психоза или шизофрения.

Специалистът обяснява поведението на Калушев с тежки психопатни черти и дълбока семейна патология, която е формирала неговото девиантно поведение, макар то старателно да е било прикрито зад уж социално приемливи дейности като опазване на природата, екологични каузи и пещеричарство. В същото време д-р Гълъбова отправя изключително остри и директни критики към родителите, които безотговорно са доверили децата си на чужди мъже да ги отглеждат по отдалечени хижи и джунгли, изтъквайки, че публичното признаване на техния собствен родителски провал днес би довело до смазващо и непоносимо чувство за вина, поради което те предпочитат да застанат на агресивни позиции и да отричат очевидните факти пред обществото.

Д-р Гълъбова акцентира и върху сериозния морален разпад на държавните институции, които дълго време са си затваряли очите за престъпленията, като според нея изграждането на личен самоконтрол и преодоляването на деструктивните биологични проявления са основни компоненти на цивилизационното израстване, които отговорните структури напълно са пренебрегнали в този тежък случай.

Източник: Уикенд