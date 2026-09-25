18 години затвор за ревнивец, убил свой съперник

Окръжният съд в Благоевград постанови 18 години затвор при строг режим 56-годишния Николай Панайотов от Петрич за умишлено убийство от ревност, извършено с особена жестокост и по особено мъчителен за жертвата начин.

Панайотов живял дълго време на семейни начала с жена с инициали Д. П., но в средата на ноември 2024 г. двамата се разделили. Вечерта на 29 ноември мъжът бил на кръчма в Петрич, където се напил и се обадил по телефона на Д. П. Разбрал от нея, че тя вече има нов приятел - неговия колега Тихомир, при когото е в момента.

Последвал разговор с люти закани между двамата мъже. Николай отишъл до дома си, откъдето взел нож и се отправил към жилището на Тихомир да убива. Нахлул вътре и започнал да нанася удари в лицето на колегата си.

Въпреки опитите на Д. П. да го спре, той успял да нанесе 35 удара на Тихомир с ръце, крака, нож и вилица по лицето и тялото. Последният удар с нож бил в областта на врата, след което Панайотов напуснал адреса, а Тихомир издъхнал, преди да дойде екип на Спешна помощ.

trud.bg