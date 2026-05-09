Михаела Доцова: Трябва да създадем условия, при които да върнем доверието на обществото към институциите

Кабинетът, който беше избран днес, е от изключителни професионалисти, хора със значителен административен опит и аз пожелавама успех на новоизбраното правителство, заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова в първото си телевизионно интервю в студиото на „Панорама" по БНТ.

Пожелавам им да дерзаят, но и да са разумни и да върнат доверието на обществото към институциите, допълни тя.

Новото правителство и мнозинство е знак и за промяна и за стабилност

"Сериозната политическа подкрепа, която получи „Прогресивна България" ни задължава да създадем условия, при които да върнем доверието на обществото към институциите, но в същото време ние трябва да променим всичко онова, което е разрушило доверието в институциите."

Дневният ред на парламента и на изпълнителната власт трябва да е това, което очакват хората. Обществото очаква от нас незабавни и непосредствени действия, каза още Доцова.

"Една от темите е стабилността на съдебната власт. Това безспорно минава през избор на нов ВСС , но има и много текущи задачи , които са доста по-горещ картоф - високата инфлация, сериозното покачване на цените, което безспорно ще мине и през законотворческа дейност, но то ще бъде предмет на изпълнителната власт."

Михаела Доцова изтъкна, че изборът на нови членове на ВСС е тема, която трябва да бъде разглеждана през призмата на цялостната реформа в съдебната система.

"Но изборът на Висш Съдебен съвет стои на дневен ред, защото е недопустимо в една демократична република да има органи на власт, каквито и да е било то, с изтекъл мандат. Но преди да се предприемат действията по избор на нов състав на Висшия Съдебен съвет от парламентарната квота, беспорно трябва да се премине през процеса на преосмисляне и създаване на едно по-ефективно законодателство, за да можем да сме сигурни, че когато се проведе процеса по номиниране и избор на членове на Висш Съдебен съвет от квотата на Народното събрание, то тези хора ще имат високите морални и нравствени качества, така че да не получим същото това, което имахме до този момент."

Това не значи забавяне във времето или отлагане на процеса, допълни Доцова.

"Добрите действия, правилните стъпки, не предполагат на сутринта да се събудим, за да имаме нови членове на Висшия Съдебен съвет, а минаване на всяка една малка стъпчица за това да имаме качествен резултат."

Председателят на парламента обясни и гласуването на парламентарната група на "Прогресивна България" по предложението за създаване на анкетна комисия за проверка на имуществото и сваляне на охраната на Делян Пеевски.

"Анкетни комисии, самия вие го казахте, защото това, което в правомощието на Народното събрание е нормотворческият процес и парламентарният контрол като дейност на взаимодействие или баланс между различните власти. Зададения въпрос, който беше зададен, касаеше извършване на разследвания. Народното събрание не може да се превърне в разследващ орган. Не бива да си позволяваме да превърщаме Народното събрание в една говорилня, която в рамките на два месеца да си прехвърля тези на една или друга политическа партия."

Ако Народното събрание е недоволно от начина по който разследващите органи или органите, които имат контрол на дейността във връзка с имущество или доходи, то Народното събрание е призвано да създаде законотворчество, по което тези органи на властта да заработят много по-качествено, допълни Доцова.

По повод изключително ниския рейтинг на институцията на парламента, новият председател на Народното събрание заяви:

"Това, което смятам, че ще допринесе за повишаване на доверието в Народното събрание като институция, е не само добрият диалог в Народното събрание, не само спазване на правилата и принципите, не само създаване на по-добри условия за нормотворческия процес, така че той да бъде гарант за наистина едно добро финално законодателство. Но смятам, че е време да възстановим Законодателния съвет към председателя на Народното събрание, да се обърнем повече към научната общност. Също така смятам, че е време да отворим повече Народното събрание за обществото. Всичко това ще допринесе за повишаване на доверието на обществото, но и за градивността на самото Народно събрание като колегиален орган от 240 народни представители."