Медицинска сестра на Михаел Шумахер твърди, че е изнасилена в имението му

Автомобилен състезател е обвинен в изнасилване на една от медицинските сестри, които са се грижили за легендата Михаел Шумахер.

Според прокурорите мъж, който е близък приятел до сина на Шумахер - Мик, е изнасилил жената, след като е отседнал в къщата на семейството в Гланд, Швейцария.

Както често се случва с такива обвинения, те се появяват в публичното пространство много след потенциалната дата на извършеното престъпление. Подадената жалба е от 2022 година, а според обвинението престъплението е извършено през 2019 година.

То излиза на бял свят едва сега, тъй като е насрочен съдебен процес за тази седмица.

Обвинението е от страница и половина и в него става ясно, че обвиняемият е отседнал в къщата на имението и по-конкретно в спалня на горния етаж. След пиянска вечер той се е възползвал от медицинската сестра.

Предвид, че никой от семейство Шумахер не участва пряко в тази случка, те не се сред обвиняемите. Нито съпругата на седемкратния световен шампион, нито синът му са били в имението по това време.

За медицинската сестра се съобщава само, че е на около 30 години и че е била част от големия медицински екип, който ежедневно се грижи за Михаел Шумахер.

За обвиняемият има повече информация. Той е австралийски гражданин в края на 30-те си години и е бил автомобилен състезател на едноместни болиди. Освен това е наказван за допинг.

Във въпросната вечер през 2019-а той е играл билярд с две от медицинските сестри, а тази, която го обвинява в изнасилване, се е присъединила към играта по-късно. Вечерта е продължила с коктейли с водка, а ищцата се е почувствала зле и е отведена в самостоятелна стая. В последствие пилотът е отишъл при нея и според обвинението я е изнасилил два пъти, докато е била в безсъзнание.

Любопитно - медицинската сестра подава жалбата едва две години по-късно, след като е била уволнена от семейство Шумахер, въпреки че по нейни думи е вършила работата си безупречно. Според нея уволнението е дошло именно заради скандалната случка.

Източник: dir.bg