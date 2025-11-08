Шарлопова съсипва бизнеса на мъжа си

Бояна Шарлопова е напът да съсипе бизнеса на покойния й съпруг Стефан Шарлопов. Хотелиерската империя има все повече отлив на клиенти, защото от известно време блондинката постоянно организира и провежда ритуали за женска енергия, отваряне на чакра и всички възможни глупотевини, които са актуални в момента, и стотици жени се лъжат да си дават парите за глупости.

Разбира се, тези „сектантски“ практики не се нравят на сериозни бизнесмени, които доскоро отсядаха в хотелите на Шарлопов и все по-често избират други места за работа и отдих. В последно време се наблюдавал и отлив на клиенти, а причината се крие в семинарите тип „Наталия Кобилкина“.

Стефан положи толкова усилия да развие бизнеса си, инвестира пари, време и нерви в това да изгради империя, а сега Бояна ще съсипе всичко. С дъщеря му Ева има различия в управлението и заради това разделиха бизнеса, но тогава Шарлопова още не беше залитнала толкова много по женски енергии и актуалните ритуали за „по-добрата версия на себе си“, коментират във финансовите кръгове.

Бизнесът на настоящия любовник на Бояна също е застрашен, издават бивши клиенти на бутиковата туристическа агенция, която има Стефан Стефанов. Той е приключенец, пътуващ неуморно по света. Мъжът е на 37 години и е родом от Шумен, но от години живее в София.

Стефанов и Бояна официално показаха, че са Заедно преди година и вече не крият връзката си. Атлетичният мачо е по-млад от Бояна с 11 години. По ирония на съдбата и новият й мъж се казва Стефан, точно като починалия Шарлопов. Стефан е коренно различен от олигарха – доста по-млад, атлетичен, авантюрист с провокативна визия. Той има бутикова туристическа агенция и е обиколил всички по-интересни дестинации по света. Стефан най-често организира пътувания до Намибия, Исландия, Виетнам, Мадагаскар, Того, Киргизстан, Фарьорските острови, Мадейра и Филипинските острови. От половин година Шарлопова се е намесила в управлението на агенцията и организира партита за необвързани на катамарани в Гърция, както и екскурзии до о. Бали за преоткриване на себе си. „Завръщане към себе си. Жените губим връзка с тялото си, със сърцето си, с мекотата и интуицията си. А всъщност именно там се крие истинската ни сила. Точно от тази нужда се рози идеята за нашата женска група в Бали. Не като бягство, а като завръщане – към женската енергия, към тялото, към онази вътрешна мъдрост, която светът често ни кара да заглушаваме“ – вече така рекламират екскурзиите.

„Преди правеха наистина интересни и по-различни пътувания, а сега с тях пътешестват само кифли, които търсят да си намерят богат мъж, който да ги финансира да намират себе си и да са по-добра версия на себе си“, пишат предишни редовни клиенти на туристическата агенция на любимия на Бояна, които вече не използват услугите им.

„Бояна повече от 10 години работи с хора, които търсят пътя обратно към себе си. Нейният подход е нежен, но и дълбок – основан на убеждението, че душата, тялото и психиката са едно цяло. Тя е създател на терапевтичните групи като „Пробуждане на женската сила“ и „Група за необвързани“, в които жените изследват интимността, свързването и личните си вътрешни светове. В работата си Бояна използва телесни практики, които помагат не просто да говори за проблемите, а и да ги преживеем, разберем и освободим. Вярва, че истинската промяна започва отвътре, а именно там ще ни води по време на пътуването“, пишат на страницата на туристическата агенция, а хора се чудят какви телесни практики използва красивата вдовица.

Припомняме, че бизнесменът Стефан Шарлопов издъхна преди почти 7 години от инфаркт. Слуховете редяха, че е починал в леглото на друга жена, но фамилията отрича. Месеци след кончината му, вдовицата, която беше и негова секретарка, се залюби с шофьора и охранителя си, с когото спеше в продължение на над 5 години, но упорито криеше, че е с него. Милионерката и мачото често пътуваха на почивки, които щедро плащаше вдовицата. Преди около година и половина Бояна го разкарала и се впуснала във връзка с приключенеца Стефан, който може да има значително по-млади жени, но е привлечен от красотата и вероятно имотното състояние на Шарлопова.

