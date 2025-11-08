Шофьор с ново обвинение към родните пътища, не му повярваха https://crimes.bg/inczidenti/shofyor-s-novo-obvinenie-kam-rodnite-patishta-ne-mu-povyarvaha/176947 Crimes.bg

Шофьор с ново обвинение към родните пътища. Той твърди, че е счупил амортисьор в дупка на пътя, а докато успее да спре безопасно, гумата буквално се е срязала. Мъжът споделя и кадри, илюстриращи случката.

На тях се вижда как каучукът е разцепен по цялата ос.

„Така се получава по нашите пътища – късмет, че нямаше мантинела. Данъци, винетки, застраховки, зимни гуми, прегледи – и накрая и път да няма... Дупка строши амортисьора и от триенето, докато спра, се сряза“, пише Генко Г.

Мъжът споделя за застигналата го неволя в група на старозагорските шофьори, но водачите там не споделят обвинението му. Мнозина са на мнение, че фактор в случая е била и годината на производство на гумата.

„Виновен е DOT-ът на гумата! Така става с 10–15-годишна гума!“, смята Таньо Танев.

„Тази гума, като гледам, е над 10-годишна. И начинът, по който се е скъсала, прилича точно на скъсване от старост“, коментира Георги Георгиев.

„Случва се, но при мен не беше от пътя“, пише Валентин Вал, който също е изпадал в подобна ситуация.

От своя страна водачът твърди, че гумите му не са стари. Дали ще подаде сигнал – това остава загадка.

