Мафиот №1 на Варна Иво Гела умря след 3-дневна оргия, без да бъде осъден нито веднъж Наместникът на Жоро Илиев отвлече бащата на варненския кмет Благомир Коцев и поръча 5 гангстерски убийства https://crimes.bg/vodeshha-tema/mafiot-1-na-varna-ivo-gela-umrya-sled-3-dnevna-orgiya-bez-da-bade-osaden-nito-vednazh-3/200941 Crimes.bg

Варненският криминален авторитет Иво Иванов, познат с прякора Иво Гела, бе намерен мъртъв в хотелска стая в Боровец на 3 септември 2026 г. Официалната причина за внезапната смърт на 54-годишния мафиотски бос е масивен сърдечен инфаркт, настъпил след тридневна оргия с употреба на голямо количество кокаин. През последните няколко години от живота си Иванов се подлагаше на редовни медицински процедури за венозна филтрация на кръвта. В миналото той добива голяма популярност като дясна ръка на висаджийския бос Георги Илиев.

Името на Иванов бе пряко свързвано с отвличането на бизнесмена Рубин Коцев, който е баща на сегашния кмет на Варна Благомир Коцев. През 2004 г. Коцев бе държан в плен 9 дни, а за неговото освобождаване бе платен откуп от 500 000 долара. Основната версия за похищението бе свързана с бизнес конфликт с Ангел Демерджиев или с трафик на дрога след потъването на кораба „Хера“. Наказателното разследване за това отвличане бе окончателно прекратено през 2009 г. без да има осъдени лица.

През 2015 г. Специализираната прокуратура повдигна обвинения срещу Иванов за поръчкови убийства и наркотрафик. Тези обвинения се базираха основно на показанията на неговия шурей Атанас Радев, който почина мистериозно малко след това. Заедно с него бяха привлечени Николай Иванов и Красимир Лузев. През септември 2020 г. Иванов бе напълно оправдан от българския съд.

Източник: Уикенд