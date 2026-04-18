Кой пусна Георги Кандев въоръжен с пистолет при премиера Гюров?

Главният секретар на МВР Георги Кандев предизвика грандиозен скандал, след като се появи въоръжен с боен пистолет в кабинета на служебния премиер Андрей Гюров. Нарушението лъсна от видеоклип в социалните мрежи, на който Кандев докладва за конфискувани 1 милион евро, докато оръжието му стои на кръста в сградата на Министерския съвет. Според източници от администрацията на „Дондуков“ №1, висшият полицай редовно отказвал да преминава през металотърсачи и проверки, погазвайки грубо Закона за НСО.

Въпреки че Емил Дечев е придружавал Кандев при визитите му, министърът е влизал невъоръжен, за разлика от своя подчинен. Служителите на НСО не са посмели да спрат Георги Кандев поради изрични указания от началника си ген. Емил Тонев. Шефът на гардовете наредил да се избягват конфликти с Андрей Гюров, който изпитвал неприязън към него. Ситуацията е абсурдна, тъй като законът позволява на охранителите да използват сила и оръжие срещу всеки, който се опитва да нахлуе въоръжен при премиера.

Разплитането на случая е в ръцете на Софийската военноокръжна прокуратура, където работи Деница Иванова. Тя има личен мотив да започне разследване, тъй като наскоро Георги Кандев я погна заради нарушение на пътя с нейния джип. Магистратите предричат тежко отмъщение, тъй като Деница Иванова може да повдигне обвинения срещу гардовете на НСО и самия Георги Кандев за грубото погазване на сигурността в държавния център.

Източник: Уикенд