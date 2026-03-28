Иво Аръков платил ипотеката на апартамента си с държавната субсидия

Актьорът Иво Аръков се оказа в центъра на грандиозен скандал, след като стана ясно, че фирми, свързани с него и баща му Максим Аръков, са получили близо 400 000 евро от Национален фонд „Култура“. Въпреки опитите на Аръков да се изкара жертва и да твърди, че е ипотекирал апартамента си, за да финансира свое турне, проверка в Имотния регистър разкрива друго. Жилището, собственост на фирмата му „Аръков инвест“, е било ипотекирано още през 2024 г., а заемът от 255 000 евро е светкавично погасен през февруари 2026 г., веднага след усвояването на държавните пари.

Музикалното турне на актьора в Европа, финансирано с щедрата сума от 250 000 евро, се превърна в пълен провал и пародия. На концерта му в Париж са присъствали едва 8 души, вместо планираните стотици, а в други градове публиката е наброявала едва 10–20 човека. Самият Аръков се оплака пред националната медия, че е саботиран, но това не му пречи да прибере огромния хонорар за заснемане на клип и неуспешните изяви. Вторият му проект за сценарий на сериала „Изолация“ също е подложен на съмнение, тъй като нито една телевизия не проявява интерес към него.

Министърът на културата Найден Тодоров е разпоредил проверка по случая, но експерти смятат, че тя е закъсняла заради клаузата за предварително изпълнение. Междувременно данъчни експерти призовават НАП да провери дали Аръков и половинката му Габриела Николаева не ощетяват бюджета, живеейки в апартамент, регистриран като офис за спестяване на ДДС. Докато чиновническата логика позволява харченето на публични средства без реални резултати, съмненията за схеми с „връщане на ресто“ към проверяващите органи стават все по-силни в публичното пространство.

Източник: Уикенд