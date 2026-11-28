500 000 евро в пликове от Дидо Дънката ли събориха Благо Коцев? Предсрочното прекратяване на мандата на кмета на Варна е свързано с незаконно строителство за близо 1 млрд. евро https://crimes.bg/vodeshha-tema/500-000-evro-v-plikove-ot-dido-dankata-li-saboriha-blago-kocev-3/206839 Crimes.bg

Подкупи в размер на общо 500 000 евро, раздадени в пликове на членовете на Общинската избирателна комисия във Варна от името на строителния бос Даниел Славов - Дидо Дънката, стоят зад предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета Благомир Коцев. Според общински съветници от близкия кръг на градоначалника, почти 20 членове на комисията, гласували в понеделник късно вечерта за отстраняването му, са получили суми между 20 000 и 30 000 евро, а отказалите първоначално са били заплашвани. Като посредник за парите се сочи уволненият през лятото заместник-кмет Илия Коев, когото Коцев отстранил заради закриляно незаконно строителство на украинския предприемач Олег Невзоров в местността „Баба Алино“.

Самият Благомир Коцев заяви, че е свален от Даниел Славов заради отказ да одобри спорни строителни проекти за близо 1 милиард евро, включително мащабно застрояване по брега на Варненското езеро, както и заради сигнали за заграбени общински земи с фалшиви нотариални актове. Твърди се, че в схемата са замесени и босовете на групировката ТИМ. От своя страна говорителят на комисията Велин Жеков нарече твърденията за подкупи обидни и подсъдни, уточнявайки, че за прекратяването на мандата са гласували 20 от 26 членове от всички квоти, включително Филип Пейков и Йордан Йорданов от „Продължаваме Промяната - Демократична България“.

Отстраняването на Благомир Коцев година преди местните избори предизвика многохилядни протести във Варна, Пловдив и София. Над 5000 души в морската столица окупираха района около хотел „Капитол“ на Дидо Дънката, когото обвиняват и за палежа на ресторант „Хоризонт“ на Коцев, избухнал дни преди кметът да разкрие незаконния строеж в „Баба Алино“.

Източник: Уикенд