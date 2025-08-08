Гръцки търговци искат възобновяване на граничния контрол с България

Внасят се стоки без документи и със съмнително качество, недоволстват в южната ни съседка

Гръцки търговци се оплакаха от свободното преминаване на стоки през сухопътната граница с България и призоваха за възобновяване на проверките, предаде БНР.

В официално писмо до Агенцията за публични приходи Солунската Търговско-промишлена камара е алармирала, че от България се внасят стоки без документи и със съмнително качество. В писмото се споменават оплаквания от гръцки бизнесмени от премахването на контрола на товарите след влизането на България в Шенген от началото на 2025 г.

Настоява се гръцката митническа служба да организира някакъв контрол с взимане на проби от стоките, както и да се извършват проверки на всички видове товарни камиони. Очакванията са тези проверки да се правят не на граничните пунктове, а вътре, на гръцка територия.

