Надежда Цекулова: Близо 50 години от първата копка на Националната детска болница, тя остава все още само чертеж

Близо 50 години от първата копка на Националната детска болница, тя остава все още само чертеж или по-точно проект за техническо задание за проектиране. Именно това задание се превърна в причината по-рано през седмицата Общественият съвет за изграждане на Национална детска болница да подаде оставка.

„През тези две години и половина, откакто Общественият съвет беше създаден, ние не успяхме да изградим една стабилна, доверена връзка с администрацията на Министерството на здравеопазването и на Здравната инвестиционна компания. И да се разберем помежду си какво означава това, че Общественият съвет е натоварен с задачата да осигурява прозрачност на работата по проекта. Причината ние да стигнем до това решение беше, че стигнахме до точка, отвъд която преценяваме, че не можем да носим тази отговорност, тъй като няма въз основа на какво. Нямаме достъп до информация, въз основа на която да можем да твърдим, че можем да осигуряваме прозрачност". Това каза бившият член на съвета Надежда Цекулова.

Тя обясни, че техническото задание трябва да съдържа изключително детайлна и подробна информация какво ще представлява бъдещата сграда в груби параметри - колко легла, колко клиники, колко специалности, как ще бъдат разположени те, как ще се влиза в сградата, как ще се излиза от сградата и т.н., както и за използваните материали, за етапите на строителство. Общественият съвет получава отговор, че не може да получи достъп до заданието поради ограничение в закона за обществените поръчки. Според юристите в съвета обаче тези аргументи били формални и абсолютно заобиколими, ако е имало желание.

„Притеснява ни, че ние не можем да застанем с имената си зад него. Не можем да кажем, че това е прозрачен процес. Той не е", обясни Цекулова и допълни, че според нея са неразбираеми притесненията за изтичане на информация.

Според нея в целия процес има много политика, а политическата нестабилност не помага на процеса.

„Ние две години и половина непрекъснато бяхме в сблъсъци с администрацията и трябваше да се борим за всяко парче информация", посочи Цекулова.

„Ние виждаме, че по процеса по строителство на сградата всъщност се работи доста консистентно. Не виждаме обаче да се работи по останалата част от процеса, която да направи Националната детска болница не просто „новата сграда" в Горна Баня, в която да сложим сега съществуващите детски клиники в София. А да промени политиките в детското здравеопазване, така че тази Национална детска болница наистина да стане просто най-високото ниво на компетентност в една по-добре работеща система", обясни още тя.

Детската болница трябва да има над 450 легла, повече от 30 специалисти, 26 отделения, над 38 диагностични кабинета, 18 операционни зали. Информацията обявиха през юни от Министерството на здравеопазването и от здравната инвестиционна компания за детската болница. Строителството й трябва да приключи в края на 2029 година. А дали ще има нов Обществен съвет, все още не е ясно.

„Има закони в Република България. Един от тези закони е законът за обществените поръчки, който води процедурите, които са за разходване на публичния ресурс. Никой не е над закона в тази държава, включително и ние, които сме отговорни за създаването на Национална детска болница", коментира Десислава Малинова, директор на "Здравна инвестиционна компания за детската болница".

По думите й комуникацията с Обществения съвет през последните 6 месеца е била добра. Проведени са и 6 съвместни срещи. „Разменени са повече от 20 писма като кореспонденция с тях. И здравната компания, и министерството на здравеопазването, виждахме в тяхно лице партньори, тъй като това е проект, който трябва да бъде извършен. В Обществения съвет са водещите специалисти в детското здравеопазване. Вратите са били винаги отворени. Когато има новости, когато има информация, тя е била предоставена", посочи тя.

„Въпросната техническа спецификация, до която искат да достигнат от Обществения съвет предварително, преди да бъде обявен конкурсът, преди да бъде обявена поръчката, всъщност е част от общата документация. И Законът за обществените поръчки казва какво съдържа тази документация - техническата спецификация, документацията, критериите за оценка. Всичко това е един комплект от документи", обясни директорът на "Здравна инвестиционна компания за детската болница".

Министерството на здравеопазването предстои да вземе решение дали ще търси нов Обществен съвет.