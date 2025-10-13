ГОРДОСТ! еfbet подкрепя Суперкупа България по волейбол

Волейболна България се готви за едно от най-очакваните събития в календара — efbet Суперкупа на България по волейбол, която ще се проведе на 18 и 19 октомври 2025 г. в зала „Левски София“.

Надпреварата ще противопостави най-добрите отбори при мъжете – шампионите от НВЛ и носителите на Купата на България. Очакват се вълнуващи сблъсъци, които ще определят кой ще вдигне първия трофей за сезона и ще даде тон на новото първенство.

Събитието ще се проведе под патронажа на Българската федерация по волейбол, а генералният спонсор на националните отбори – efbet, застава и зад този престижен турнир. Компанията затвърждава позицията си като най-активния корпоративен партньор на родния спорт и двигател в развитието на волейбола у нас.

Партньорството между efbet и Българската федерация по волейбол вече показа резултати – чрез общи инициативи, инвестиции в инфраструктура и популяризация на спорта сред младите. Именно затова и логото на efbet ще стои зад името на трофея – „efbet Суперкупа на България по волейбол“.

Волейболната общност очаква събитието с огромен интерес. Очаква се зала „Левски София“ да бъде пълна, а атмосферата – взривоопасна. Привържениците на спорта ще могат да видят най-добрите родни състезатели в действие, някои от които се завръщат от чужбина специално за старта на сезона.

Организаторите обещават две вечери с волейбол на най-високо ниво, в които спортният дух и шоуто ще вървят ръка за ръка.

За efbet това събитие е пореден израз на философията им – да подкрепят не просто спорта, а емоцията и националната гордост, която той носи. Компанията е дългогодишен партньор на редица спортни федерации и отбори, но волейболът заема специално място в тяхната стратегия за развитие на българския спорт.

„Волейболът е дисциплина, която обединява и вдъхновява. Щастливи сме, че заедно с федерацията можем да предложим на феновете едно истинско спортно зрелище“, коментираха от efbet.

В същото време федерацията подчерта значението на подобни партньорства за стабилността и популяризирането на волейбола в страната. Подкрепата на efbet осигурява не само ресурс, но и доверие – основа, върху която се гради бъдещето на спорта.

Билетите за efbet Суперкупа са пуснати в продажба онлайн и на касите на залата, като интересът е огромен. Сблъсъците ще бъдат излъчени и на живо по MAX Sport 2, така че зрителите от цялата страна ще могат да се насладят на волейболните спектакли от София.