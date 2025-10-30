Скок на COVID случаите у нас, има висок интерес към ваксинацията https://crimes.bg/analizi/skok-na-covid-sluchaite-u-nas-ima-visok-interes-kam-vaksinaciyata/176173 Crimes.bg

Кога ще достигне пикът на сезонния грип?

С настъпването на есента респираторните заболявания отново набират скорост. Лекарите отчитат ръст на COVID-19. Какво ни очаква с приближаването на зимата и кога ще достигне пикът на сезонния грип?

„Нормално е случаите на коронавирус да се увеличават, защото стоим повече в затворени помещения. 1/3 от дошлите в нашия кабинет са именно с COVID-19. Това не бива да ни плаши. Тече усилена ваксинация. Има много висок интерес към имунизирането както за коронавирус, така и за грип. За около 10 дни са поставени над 150 ваксини в нашия кабинет. Лошото е, че в аптечната мрежа почти се изчерпаха ваксините на свободна продажба. В кабинетите все още има налични, но те са за хора над 65-годишна възраст", уточни в ефира на „Здравей, България" общопрактикуващият лекар Гергана Николова.

Внимание: Тази година симптомите при COVID-19 и сезонния грип са сходни.

В началото и двете заболявания си приличат - висока температура, болка в гърлото, сухота. Затова медиците съветват болните да си правят тестове.

„Важно е да се знае какво се лекува, защото при грипа терапията е специфична. Все още при COVID-19 част от пациентите губят вкус, обоняние", обясни Николова и призова болните да не се лекуват с антибиотик само заради висока температура. Според нея пикът на грипа ще е през януари - февруари.