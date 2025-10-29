Разследват кражби на стоки, иззети от митничари

Открити са над 60 000 евро в различна валута, инвестиционно злато и куп други вещи

Още няма повдигнати обвинения

Акция на ГДБОП и прокуратурата в Русе

Прокуратурата и ГДБОП разследват организирана престъпна група за длъжностни присвоявания на чужди стоки и ценности в Митница-Русе, конфискувани при различни митничарски акции назад във времето.

Както “Труд news” писа, операцията в сградата на митницата в крайдунавския град стартира във вторник привечер. Неофициално се говори, че има трима задържани. От прокуратурата съобщиха, че акцията била и на други адреси на територията на област Русе и град София. Извършени били над 30 претърсвания на адреси - служебни помещения, частни имоти и моторни превозни средства и били разпитани 15 свидетели.

Намерени и иззети са вещи, документи, пари в брой в различни валути на обща стойност над 60 000 лева, над 300 грама инвестиционно злато и сребро, много различни по вид текстилни артикули, козметика и техника от защитени търговски марки, както и значително количество цигари без акцизен бандерол, имащи отношение към провежданото разследване. Проверява се и липса на над 2500 литра дизелово гориво.

В акцията са участвали и експерти на дирекция “Киберпрестъпност” в ГДБОП. Назначени са експертизи и са изискани документи. “След анализ на събраните доказателства и получаване на експертните заключения ще се извърши преценка за повдигане на конкретни обвинения на съответните длъжностни лица”, казах от прокуратурата. Работата по разкриване на цялостната престъпна дейност продължава.

За престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода за срок от 5 до 15 години.

