Авер на Марешки зад удара на ГДБОП в митница „Русе“ Венцислав Халаджов напира да се върне начело на Дунав мост, близката му фирма „Полисан“ АД доставяла горива на аптекаря политик https://crimes.bg/vodeshha-tema/aver-na-mareshki-zad-udara-na-gdbop-v-mitnica-ruse-3/176400 Crimes.bg

Колосалните схеми с акцизни стоки, и по-конкретно с горива, са една от причините Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) да удари митницата в Русе, разкрива човек от приходната агенция.

В 9.30 ч. сутринта във вторник, 28 октомври, „качулките“ нахлули в митницата, управлявана от 72-годишния ветеран Володя Петров, арестували, двама служители от „Митнически оперативен контрол“ - Светослав Димитров и Юмер Кочан, и поискали да сложат белезници и на шефа на Дирекция „Финансова стопанска дейност и управление на собствеността“ Пламен Минков, който обаче се оказал в неизвестност, затова го пуснали за издирване. Около обяд маститият митничар бил заловен в спа хотел във Велинград и откаран под конвой в Русе, разкрива източникът.

Предприети са обиски, изземване на документи и разпити на много митнически служители, които признали, че началникът Володя Петров постоянно отсъствал и всеки си правел каквото иска. По случая има приложени и специални разузнавателни средства, събрани в течение на 6-месечното разследване.

Според неофициална информация, ударът на ГДБОП е по сигнал на митническия началник Венцислав Халаджов, който от години си „играе“ с големия русенски търговец на горива „Полисан“ АД. Около дружеството в миналото имаше тежки корупционни скандали, в които протече името на 53-годишния днес Халаджов. Въпреки това връзкарят се издигна до зам.-директор на Териториална дирекция „Дунавска".

Венцислав Халаджов напира отново да оглави митницата в Русе

„Колегата е с картонче от ГДБОП, преди години беше началник на митницата на Дунав мост, сега явно има амбиции да се върне, затова е цялата патаклама“, не скри униформеният източник.

Дружеството „Полисан“ АД, собственост на 78-годишния Людмил Вълков и сина му - 51-годишния Христо Вълков, бе известно като основен доставчик на горива за безславно загиналите бензиностанции на аптекаря с политически амбиции Веселин Марешки. Схемите минават през фирма „Полисан" АД, създадена през 1996 г. и регистрирана в Русе на ул. „Придунавски булевард" 18. Дружеството се занимава с производство и преработка на петролни продукти и търговия с тях, изграждане и експлоатация на петролни бази и рафинерии, внос и износ на стоки и услуги и т.н.

„Полисан“ е вносител с база за преработка на горива в Мартен, Русенско, играч основно на пазара на битум. Има и дружество, регистрирано в Молдова - „Индустриал инвест“. Синът на Людмил Вълков – Христо Вълков, е изпълнителен директор.

Според буквата на закона до 14-о число всеки месец фирмата трябва да подаде декларация за оборота, на базата на която се превежда дължимият към хазната акциз за търговия с акцизни стоки. Уловката е, че ако нещо в декларацията е некоректно попълнено, документът се връща на фирмата за „ремонт”, като след това АД-то го подава отново с актуалната сума, но и начислени лихви върху нея.

Тук именно се намесва и баш митничарят Венцислав Халаджов, който през 2018-а точно 12 пъти, т.е. всеки месец, връща документа за корекция, но след това декларацията повече не се подава пред митниците. На практика това се оказва безлихвено кредитиране с държавни средства, което е „спестило" 60 млн. лева на хазната.

Всъщност с удължаване , срока за подаване на акцизни декларации е дадена възможност на данъчно задълженото лице да заплати на по-късен етап дължимия за предходния данъчен период акциз. Тук има едно голямо „НО" - „но“ без за това да се начислят лихви върху дължимите суми.

Честото разрешаване удължаването на срока за подаване на акцизни декларации по реда на чл. 87, ал. 5 от Закона за акцизите и данъчните складове, извършено по формални причини, може да се разглежда като вид негласно подпомагане дейността на данъчно задълженото лице, в случая връзкарската фирма „Полисан” АД.

Прелюбопитно е, че извънредните обстоятелства, на които дружеството се е позовало, са повтарящи се: в 6 случая - токов удар точно на 14-0 число от месеца, когато се подава данъчната декларация и трябва да се внесе акцизът, в 2 случая – несъответствие между генерираните от дружеството данни с тези от Българската акцизна централна информационна система (БАЦИС), един случай, за който се твърди необходимост от пълна диагностика на сървъра, един случай на проверка от страна на ГДБОП, НАП и Агенция „Митници“ и веднъж променяне на автоматизираната система.

За да е пълна измамата, обезпечението на държавните вземания е извършено със стоките в оборот (акцизни стоки), собственост на „Полисан“ АД, сгради, съоръжения и превозни средства по посочена от акционерното дружество балансова стойност. На практика сградите и съоръженията, с които се гарантират държавните вземания, към момента са частна собственост на дружеството „Ел Ен Джи Системи“ ЕООД, а държавата не е взела и стотинка от дължимите над 60 млн. лева.

През 2019 г. е установено, че всички действия на бившата митница Русе и нейния началник в периода 2017 – 2018 г. Венцислав Халаджов са неефективни, в голяма степен формални, поради което щетата за фиска е колосална.

Припомняме, че тогавашният директор на Агенция „Митници” Георги Костов три пъти отнема лиценза на „Полисан” АД, но митница „Русе“ нито веднъж не предприела адекватни контролни действия. При трикратно отнемане на лиценза на дружеството в посочения период митническата служба в крайдунавския град нито веднъж не е пристъпила към замерване на количествата енергийни продукти, намиращи се на територията на данъчния склад на „Полисан”, нито си е мръднала пръста да провери вида на съхраняваните енергийни продукти

През 2007-а АД-то влиза в класацията на 100-те фирми в България с най-голям оборот. В региона е било на второ място по обороти след „Булмаркет”. В интервю за местен русенски вестник отпреди време изпълнителният директор Христо Вълков казва, че предприятието снабдява с гориво най-големите фирми в страната - „Асарел Медет, ВМЗ-Сопот, „Аурубис” България, Комбината за цветни метали, ТЕЦ „Контур Глобал” и др., изнася вакуумгазьол за „Газпром” - Сърбия, а всички големи пътностроителни фирми - „Трейс груп”, „Щрабаг" - Австрия, „Агромах”, ПСТ ГРУП и др., се снабдяват с битум от „Полисан”. Вълков посочва, че фирмата преработва всичкия нефт от шабленското находище, внася и от Молдова.

Източник: Уикенд