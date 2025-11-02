Последно сбогом с вечния бохем – Иван Тенев (снимки) На поклонението присъстваха близки, приятели и колеги на популярния журналист и общественик https://crimes.bg/uncategorized/posledno-sbogom-s-vechniya-bohem-ivan-tenev-snimki-3/176475 Crimes.bg

Днес България си взе последно сбогом с Иван Тенев, известен с псевдонима Агент Тенев. Поклонението пред журналиста, художник и общественик се състоя в църквата "Свети Седмочисленици" в София. Към вечния му път го изпратиха музикантите Орлин Горанов, Веселин Маринов, Стефан Димитров, Красимир Гюлмезов, Искран Пецов и др., пиарът Максим Бехар, акторът Ицко Финци, политикът Антон Кутев и още стотици близки, колеги, приятели и почитатели. Той почина на 30 октомври на 74-годишна възраст.

Иван Тенев ще остане вечен с хубавите думи, които е написал. Въпреки годините, които минават, мисля, че стиховете и текстовете му са най-ценното нещо, което ще остане след него. Това каза пред БТА поп певецът Искрен Пецов. "Аз съм много близък с Кристина, неговата бивша съпруга. През всичките години, когато те вече не живееха заедно, успявахме покрай нея, също да се виждахме често. Били сме заедно на вечери, на творчески срещи. Така че...Иван ще си ми остане много близък", разказа още Пецов.

Снимка: Булфото

Иван Тенев оставя ярка следа като многостранна личност - журналист, художник-карикатурист, текстописец и обществен деятел, превърнал се в една от най-колоритните фигури в българския хайлайф и медийно пространство.

Снимка: БТА

Роден е на 2 септември 1951 г. в София. Получава солидно образование, завършвайки Българска филология в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Приложна графика във Висшия институт за изобразително изкуство "Николай Павлович" (днешната Национална художествена академия).

Първите му артистични прояви са именно в областта на изкуството - като студент публикува карикатури, участва в над 60 международни изложби за карикатура и приложна графика и печели международни награди, включително в Турция през 1976 и 1977 г.

В естрадата навлиза като художник, създавайки обложки на плочи за популярни изпълнители като Лили Иванова.

Постепенно пренасочва творческата си енергия към музикалната поезия, ставайки автор на текстовете на емблематични български поп и рок песни, работейки с десетки изпълнители.

Димитър Тенев (с тъмните очила) Снимка: Булфото

Създател и съдружник е в "Ивъ & Петровъ" - фирма, специализирана в бутикови текстове и PR на мащабни музикални проекти, основана съвместно с Александър Петров.

Журналистическата си дейност започва през 1989 г. като създател и водещ на прочутата Агенция "Тенев", която стартира в ефира на програма "Хоризонт" на БНР и бързо добива огромна популярност като родоначалник на съвременната българска светска хроника. По-късно рубриката има свое едночасово шоу по "Дарик радио", преди да се завърне в БНР, като неговият характерен изговор и стил го правят лесно разпознаваем.

Псевдонимът "Агент Тенев" е измислен от него самия, като той често споделя с ирония, че е продължител на делото на баща си Стефан Тенев, който е водил светска рубрика преди 1944 г.

Като журналист е отразявал значими световни събития, включително Олимпиадите в Атланта, Сидни и Пекин, както и няколко Световни първенства по футбол. В личен план е бил съпруг и мениджър на певицата Кристина Димитрова, с която имат син Димитър, и е създател на дуета ѝ с Орлин Горанов.

Наричан "вечния бохем" заради артистичния си начин на живот, той е имал срещи с чужди знаменитости като папа Йоан Павел Втори, Далай Лама, Чарлз Бронсън и Антонио Бандерас.

С усмивка споделя, че е потомък на цар Самуил, поддържайки връзка със стари охридски фамилии. Признанието за работата му включва Голямата награда "Бургас и морето" и Голямата награда за цялостно творчество на Юбилеен конкурс "Златен кестен" през 2013 г., както и орден "Св. Св. Кирил и Методий" от 2011 г.

Поклон пред паметта му!

Снимки: Булфото, БТА

Източник: dir.bg