Гамал Абдел Насър-внук: Дядо ми искаше независим Египет и глас за всеки https://crimes.bg/vodeshha-tema/gamal-abdel-nasar-vnuk-dyado-mi-iskashe-nezavisim-egipet-i-glas-za-vseki-3/201313 Crimes.bg

За независимостта, мира, социалната справедливост и техните измерения днес – разговор в "Нашият ден" с Гамал Абдел Насър, внук на легендарния египетски президент Гамал Абдел Насър.

Насър е в България по покана на Габриела Кирова, политически активист и съосновател на Института за стратегическо мислене "Нов свят". Двамата гостуват в предаването, за да разкажат за живота и идеите на една от влиятелните политически фигури от ХХ век.

Разговорът започва с темата за взаимоотношенията между България и Египет споделеното икономическо минало и настоящите контакти между двете държави.

Насър заявява, че дядо му е искал да обедини всички арабски страни.

"Много грешно е, че се смята, че е бил срещу демокрацията – напротив, той е искал да изгради социално общество, в което има глас за всеки един", изтъква внукът.

Гамал Абдел Насър е смятан за първия египетски лидер след повече от 2000 години на колониални общества.

"Имахме крал, но всички решения идваха от английското посолство. През 1952 година, когато Гамал Абдел Насър е бил офицер, той започва да събира хора от армията, за да направят революция. Противопоставя се на великите сили. Идва с една наистина богата визия, но тя всъщност е много ясна – просто Египет да бъде независим", разказва Насър.

Целите на президента Насър са били да елиминира външната доминация над страната, да премахне феодализма и влиянието на големите капитали над политическата власт, по думите на неговия внук.

"Трите неща, които е искал да постигне, са: социална справедливост, силна армия и демократична система", заявява Насър.

Той пояснява, че под "социална справедливост" президентът Насър е разбирал разширяване на средната класа и премахване на робския манталитет сред египетските фермери.

Внукът на Насър споделя, че, за да обясни идеите на своя дядо, публикува всички записи на президента от края на 70-те години, в които става ясно, че се говори за демокрация и плурализъм.

"Президентът Насър е считал, че за да бъде изградено истинско демократично общество, трябва хората, които участват в него, да бъдат образовани и да осъзнават демократичните ценности. Ето защо той е бил голям радетел за безплатно образование."

Идеите на президента Гамал Абдел Насър, по думите на събеседниците, оказват влияние върху цялото антиколониално движение в Африка.

Чуйте повече по темата от разговора на Нина Цанева с Гамал Абдел Насър и Габриела Кирова в звуковия файл!

Източник: bnrnews.bg