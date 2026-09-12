Гела пратил Косьо Самоковеца на смърт в Амстердам

Варненският криминален авторитет Иво Иванов, известен с прякора Иво Гела, участва активно в организацията по ликвидирането на Константин Димитров, познат като Косьо Самоковеца. Преди 10 години Атанас Радев разкрива ключовата роля на Иванов в екзекуцията, осъществена на 6 декември 2003 г. в Нидерландия. Приживе Димитров снабдява варненската структура с наркотици, а Иванов лично организира фаталното му пътуване с манекенката Цеци Красимирова. Иванов уверява Димитров в пълната му безопасност, но същевременно предава информация за престоя му на Йосиф Йосифов.

Кървавото покушение е извършено пред луксозен хотел в Амстердам, докато Димитров се качва в такси. За физически извършител на разстрела е осъден холандският гражданин Ервин Векер. Разследването установява, че в заговора участват българските граждани Васил Качиков, Йордан Божериков и Светослав Митев. Тримата организират проследяването на мишената, осигуряват маршрута за бягство и наемат убиеца срещу 200 000 евро. При стрелбата тежко е ранена и Красимирова, а Векер е заловен от полицията броени часове след покушението.

След елиминирането на Димитров, Иванов поема пълен контрол върху доходоносния наркопазар във Варна. Въпреки засечените телефонни разговори със сливенските съучастници, той никога не е разпитван от правоохранителните органи за знаковото убийство. По ирония на съдбата Иванов почина наскоро в планинския курорт Боровец, където Димитров живееше през последните години от живота си.

Източник: Уикенд