Брат и сестра опитаха да оберат манастир край Костинброд

Mъж, опитал се да открадне близо 350 евро от манастир край Костинброд, е задържан от полицията.

На 10 септември към 17:55 часа в РУ-Костинброд е постъпил сигнал за опит за кражба от Шияковския манастир. На място веднага са изпратени полицейски служители, които заловили извършителите в "крачка“, съобщиха от МВР.

След взломяване на катинара на шкаф мъж и неговата сестра се подготвяли да отнемат сумата от 350 евро.

Двамата са задържани са за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

След бързо приключване на действията по разследването двамата са привлечени като обвиняеми и мярката им за задържане е удължена до 72 часа.

trud.bg