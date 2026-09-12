Наталия Ефремова: Решението за намаляване на бедността не е в социалното подпомагане

Максималният размер на минималната работна заплата по новата формула е 672,80 евро. Това заяви в предаването „Още от деня" министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Но уточни, че крайното решение ще зависи и от бюджетните възможности.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „Максималният размер е 672,80 по новата формула. Дали ще бъде 660 или 670 наистина зависи от целия преглед в крайна сметка на бюджетните възможности. Моята цел ще бъде максимално да се стремим към максимума. Разбира се, защото това води до по-добри не само доходи, но и спокойствие на българските граждани."

Според министъра разговорът за минималните доходи не трябва да се ограничава единствено до формулата за минималната работна заплата.

„Въпросът с минималните доходи е много важен. Върти се действително цяло лято в публичното пространство, но това е само отправната точка. Стартът на разговора изобщо за доходите. Кога и как можем да имаме по-добри доходи. По-добрите доходи идват от по-добрата икономика и по-добре подготвените хора, в крайна сметка", каза Ефремова.

Решението за намаляване на бедността не е в социалното подпомагане, а в това възможно най-много хора в трудоспособна възраст да бъдат на пазара на труда. По думите ѝ значителна част от хората, които попадат под линията на бедност, са икономически неактивни.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „Със сигурност решението не е в социалното подпомагане. Решението е в това, колкото е възможно повече хора, които са в трудоспособна възраст, да бъдат на пазара на труда. Защото ние имаме и голямо количество хора, които са икономически неактивни. Това също увеличава статистиката в посока на хора, живеещи под линията на бедност."

Тя коментира и предстоящото определяне на новата линия на бедност, като посочи, че промяната се очаква да изведе около 0,5% от хората над линията на бедност.

Една от основните теми в разговора беше размерът на минималната работна заплата. Ефремова подчерта, че новата формула не е еднолично решение на правителството, а е резултат от преговори със социалните партньори.

„Първо бързам да уточня, че това не е нашето предложение. Това е съвместно предложение след преговори, които в много бърз темп се случиха със социално-икономическите партньори. Съвместно с тях правихме решението за това каква да е конкретната формула, отчитаща социални и икономически критерии, за да даде един обективен праг на минималната работна заплата. Това не е едно лично решение в никакъв случай на правителството като такова", каза министърът.

Тя обясни, че в процеса са участвали активно и синдикатите, а работодателите са настоявали в определянето на минималното възнаграждение да бъде включена и издръжката на живота.

По думите ѝ предстои Националният статистически институт да разработи методика, чрез която да бъде изчислено нивото на издръжката на живота на базата на официални статистически данни.

„Той има ангажимент девет месеца след приемането на Кодекса на труда да разработи методика, която да даде на базата на официални статистически данни какво е нивото на издръжката на живота, към което ние се стремим. И това означава, че хората могат да си позволят не само задоволяване на най-елементарните ежедневни нужди, но и ангажименти, които могат да бъдат свързани с по-добро здравеопазване или пък да отидат на културно събитие - нещо, което към момента не се включва при изчисленията", посочи Ефремова.

Тя уточни, че достигането на издръжката на живота не е непосредствен критерий, който автоматично определя размера на минималната работна заплата, а е цел, която ще бъде оценявана в перспектива.

„Това е една цел, която ние си залагаме след три години, когато се направи преглед как е нараствала минималната работна заплата, дали е достигнала тази цел. А ако тя е много далече и не е достигната тази цел, между другото има още един индикатор, който е свързан със средната медианна работна заплата, но да кажем, че това е допълнителен критерий, който е част от оценката на адекватността", каза министърът.

БНТ, „Още от деня"