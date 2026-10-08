Ексклузивно! Пеевски: Пълно фиаско за Демерджиев за полетите и за това, че не е адвокат на групата ПИМК! (ВИДЕО) Лидерът на ДПС коментира провелото се изслушване на вътрешния министър https://crimes.bg/vodeshha-tema/ekskluzivno-peevski-palno-fiasko-za-demerdzhiev-za-poletite-i-za-tova-che-ne-e-advokat-na-grupata-pimk-video-3/203009 Crimes.bg

Лидерът на ДПС Делян Пеевски коментира в кулоарите на Народното събрание провелото се изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев за обществените поръчки за мантинели и спекулациите за връзки с негови полети.

"Демерджиев беше изцяло несъстоятелен. Не показа нищо. Разбрахме, че има между две фирми фактури, които не ме касаят по никакъв начин. Не се показаха 36 фактури за 36 полета. Радвам се, че в днешния ден всичко това приключи.

Пълно фиаско на Демерджиев, пълно фиаско, за това, че не е адвокат на групата ПИМК. Лъжи, лъжи, лъжи. Само това видяхме от него. Той е просто един лъжец", каза лидерът на ДПС.

Цялото изявление на лидера на ДПС Делян Пеевски, гледайте в репортажа на журналиста Анелия Дулева и оператора Симеон Крушков, ексклузивно за “Свободно слово”.

Източник: svobodnoslovo.eu