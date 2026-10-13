Ексклузивно! Пеевски: Колкото и да тичкат днес сутринта, цялата държава е под камуфлаж, управляващите се скриха срамно и направиха мечешка услуга на Йотова! (ВИДЕО) https://crimes.bg/vodeshha-tema/ekskluzivno-peevski-kolkoto-i-da-tichkat-dnes-sutrinta-cyalata-darzhava-e-pod-kamuflazh-upravlyavashtite-se-skriha-sramno-i-napraviha-mecheshka-usluga-na-yotova-video-3/203402 Crimes.bg

По повод Черно море, миналата седмица на КСНС беззъбата позиция, незаконно приета, кворум, нямаше, фалшифицираха го, нищо България не каза и отново се случи.

“Колкото и да се обясняват управляващите, просто се скриха срамно. Направиха мечешка услуга на госпожа Йотова, с което признаха всичко, което се случило. Въпросът е, след като е поставен нейният подпис, кой и нареди да го постави? Затова се скриха.” С този коментар лидерът на ДПС Делян Пеевски обясни проваленото заседание на Народното събрание, на което трябваше да бъдат изслушани служебни и длъжностни лица във връзка с помилването Огнян Атанасов.

По повод на новите атака на военни дронове срещу кораби на ръба на териториалните води на България, на 17 мили източно от Крапец и на 18 мили източно от Бяла, лидерът на ДПС Делян Пеевски заяви остро:

“Миналата седмица на Консултативния съвет, с беззъбата позиция, незаконно приета, при липса на кворум, който реално беше фалшифициран, доведе до това. България не каза нищо и отново се случи! Колкото и да тичкат днеска сутринта, цялата държава е под камуфлаж”, заяви Пеевски.

“Няма мнозинство, няма депутати, няма Министерски съвет, няма президент”, отсече лидерът.

Цялото изявление на лидера на ДПС Делян Пеевски, гледайте в репортажа на журналиста Анелия Дулева и оператора Симеон Крушков, ексклузивно за “Свободно слово”.

Източник: svobodnoslovo.eu