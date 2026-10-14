Ексклузивно! Пеевски: Готвят се милиарди харчове, ще осветлим всичко! (ВИДЕО) Всичко е на тъмно, всичко е камуфлирано. Това приключи! - отсече лидерът на ДПС https://crimes.bg/vodeshha-tema/ekskluzivno-peevski-gotvyat-se-miliardi-harchove-shte-osvetlim-vsichko-video/203479 Crimes.bg

"Най-важното, което се чуе, е, че трябват средства за отбрана. Чуваме, че се готвят милиардни харчове. Единствено изчакват да няма скандали с медиите и опозицията, да минат изборите, за да не навредят на техния кандидат за президент. След това ще започне едно безумно харчене през АПИ, през Шишков и пълнене на касите на олигарси и на един кръг от фирми", това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски в кулоарите на Народното събрание.

“Ще направим така, че всички милиарди, с които са подготвили да си напълнят касичките, да отидат за отбрана и за чудовищните цени.

Ще направим предложение всичките тези милиари да отидат за българските граждани, за тяхната сигурност, за компенсации", разкри лидерът на ДПС.

"Нали дойдоха със заявката, че ще променят нещата! Какво променят?

Увеличават с 300% цените, мантинелите. Всичко е на тъмно, всичко е камуфлирано. Това приключи. ДПС ще осветлява всичко, което искат да приберат", заключи той.

Цялото изявление на лидера на ДПС Делян Пеевски, гледайте в репортажа на журналиста Анелия Дулева и оператора Симеон Крушков, ексклузивно за “Свободно слово”.

Източник: svobodnoslovo.eu